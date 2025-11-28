Slušaj vest

Iako svakodnevno nastupa i ima gust raspored, Darko Lazić uvek pronađe vreme za hobije koji ga opuštaju i pune pozitivnom energijom. Pored muzike, posebno uživa u kulinarstvu, pa već planira da svoje gastronomsko umeće uskoro podeli i s publikom, bilo kroz specijalne emisije, društvene mreže ili čak sopstveni kulinarski projekat. Kaže da ga kuvanje smiruje i inspiriše, a obožavaocima obećava ukusna iznenađenja.

Foto: Boba NIkolić

- Tokom korone stalno sam kuvao i tada sam počeo da kačim recepte na Jutjub. Ljudi su bili oduševljeni, i gde god su me sretali, govorili su mi da su od mene pokupili mnogo ideja za spremanje ukusnih jela. Bez obzira na to što sam privukao veliku pažnju i što su moji recepti odjeknuli, prestao sam da snimam. Imao sam mnogo obaveza, ali sada sam odlučio da se vratim kuvanju - kaže Darko Lazić i ističe da će svaki recept podeliti sa pratiocima.

"Ozbiljno ću se baviti time"

- Svaki recept ću kačiti na Jutjub, ozbiljno ću se baviti time i verujem da će publika biti ushićena. Stalno kuvam prijateljima i svi su oduševljeni mojim talentom, kažu da odlično znam da uklopim ukuse i namirnice - kazao je Lazić i dodao da, kada ne nastupa, uživa u sitnicama i toplini doma.

- Supruga me je navukla na jednu krimi-seriju, koju ne prestajem da gledam! Ranije nisam voleo serije, ali me je ova zainteresovala. Radnja je u vezi sa policijom i iz nje učim kako ne treba postupati (smeh). Slobodno vreme provodim kod kuće i uživam u prazničnoj atmosferi. Već smo okitili jelku i najdraže mi je da uključim lampice, pustim seriju na "Netfliksu", obujem papučice s irvasima, ušuškam se u ćebence i uživam!

Iako je 2009. godine odneo pobedu u "Zvezdama Granda", folker kaže da ne prati takmičenje zahvaljujući kom je napravio uspešnu karijeru.

- Ne gledam "Zvezde Granda"! Imam mnogo nastupa, a osim toga, privlače me samo serije. Povremeno se čujem s bivšom ženom Anom Sević, koja mi snimi i pošalje pojedine kandidate za koje smatra da su interesantni i da dobro pevaju. Uvek odgledam ono što je njoj skrenulo pažnju, ali ne pratim detaljno - rekao je Darko i najavio veliki solistički koncert u Beogradu.

- Radim na četvrtom studijskom albumu i mislim da je krajnje vreme da razmišljam o koncertu u Beogradu. Voleo bih da zapevam u Centru "Sava" ili "Areni".

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić

Peva na lažnoj svadbi

Pevač Darko Lazić će 28. decembra nastupati na lažnoj svadbi koja se organizuje u Novom Sadu, a na kojoj će pored lažnih mladenaca, biti prisutni i lažni kumovi, kao i svi koji budu želeli da budu deo tog slavlja.

- Što se mene lično tiče, ovo je nastup kao i svaki drugi. Izgleda da su ljudi odlučili da isprobaju i vide kako će izgledati “lažna svadba”, pa tek onda da zakazuju pravu (smeh). Verujem da ce bolji provod biti ovde, nego na nekoj svadbi sa pravim likovima, jer će ljudi biti opušteniji i neće biti opterećeni da li će i kako sve proći, rekao je i dodao da smatra da je najbitnije da postoji razlog za slavlje:

- U današnje vreme ljudi previše žive lažne živote, zašto ne bismo imali i “lažnu svadbu” i malo se veselili svi zajedno. Bitno da ima razloga za slavlje, rekao je Darko Lazić