Slušaj vest

Uroš Ćertić isekao je mačetom muškarca u Beogradu i određeno mu je zadržavanje od 48 sati. On je priznao da se incident desio, te poručio kako "starosedeoci zavode red" na Dorćolu, dok je upravo odatle objavio poslednji video na društvenim mrežama.

- Dorćol Menhetn - pisalo je ispod klipa koji je Uroš Ćertić okačio na Instagram, a u kom ga vidimo kako u "slow motion" šeta ulicama.

1/13 Vidi galeriju Uroš Ćertić Foto: Pritnscreen/Instagram

Inače, pomenuti napad se dogodio u stanu žrtve, odnosno napadnutog muškarca. Zadržavanje od 48 sati je dobio zbog nanošenja lakih telesnih povreda

Kako se sumnja, kaskader i rijaliti učesnik Uroš Ćertić je došao u njegov stan jer je sa njim hteo "nešto da raščisti", a kako je prethodno nabavio mačetu, kako se sumnja, žrtvu je napao, isekao ga i pobegao.

O slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da ga odmah uhapse, a kako policija nije mogla da ga nađe na adresi na kojoj živi, za njim je raspisana policijska potraga.

Ćertić poručio: "To sam bio ja, da"

- Bio sam ja, da. Taj čovek mi je sinoć pola sata ispred zgrade pretio da će da me ubije i zvao me da siđem dole. Zato što je patološki zaljubljen u moju bivšu, doskorašnju devojku, a on je njen najbolji drug. To je njen potrčko koji je patološki zaljubljen u nju. Treći put mi je već pretio sa životom. Biće suđenje, ja idem u Mitrovicu da izdržim 20 meseci kaznu za pištolj i nasilje. Bio sam jutros, bilo ih je trojica, ali ja njih nikada neću prijaviti za grebanje noktima, ali imam video snimak od sinoć gde se on pola sata drao: "Siđi dole, mrtav si, pi***". Imam i poruke od pre mesec dana gde mi je pretio. Ja sam jutros samo došao po svoju imovinu, a nije hteo da mi da ključeve od mog motora. Tražio sam od njegovog oca, mirnim tonom, ključeve od mog motora, rekao mi je "Beži odavde!" i agresivno mi je gurnuo ruku s vrata i dobio je kroše u glavu - kazao je on, pa rekao rečenicu koja zvuči kao pretnja.

- Na Dorćolu mi starosedeoci zavodimo red, a ne došljaci koji žive u niskom prizemlju - rekao je Uroš za "Telegraf".

1/5 Vidi galeriju uroš ćertić Foto: Kurir.rs/T.S., Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Printscreen/kurir, Kurir TV

"Idem u Sremsku Mitrovicu"

Podsetimo, pre samo dve nedelje Uroš je dobio presudu na kojoj stoji da je osuđen na 20 meseci zatvora, a da mora da odsluži minimum dve trećine.

- Odbijena mi je žalba i za tri nedelje idem u Sremsku Mitrovicu - rekao je Ćertić pre 14 dana.

Podsetimo, Uroš Ćertić je osuđen za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.