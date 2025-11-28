Slušaj vest

Uroš Ćertić, koji je isekao mačetom muškarca u Beogradu je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar kolima Hitne pomoći i nalazi se van životne opasnosti. Nezvanično, Ćertić je nakon obračuna ostavio krvavo oružje i pobegao sa lica mesta.

Uroš Ćertić na Dorćolu

U javnosti se pisalo i o njegovoj navodnoj romansi sa komšinicom, voditeljkom „Slagalice“ Marijom Veljković. Prema medijskim navodima, u periodu kada su se viđali, ona je bila udata.

- Slobodan sam dečko i mogu da budem s kim želim, ali umem da čuvam tajne. Za Mariju i mene se nikad ne bi saznalo! Nažalost, neko je pod lažnim imenom pisao u komentarima na portalima da smo zajedno. Bila mi je prva komšinica, upoznali smo se na RTS-u na nekom snimanju, a imamo i zajedničke prijatelje Đorđa Davida i Peđu Damjanovića. Niko nije znao da smo u kombinaciji, pa ni Đorđe i Peđa. Ćutao sam iz poštovanja prema Mariji, jer je diplomirana glumica i ozbiljan voditelj. Tada sam rešio da progovorim i stanem u Marijinu odbranu. Njen razvod je dugo trajao, bila je u braku samo na papiru. Dok je bila sa mnom, nije spavala sa mužem, jer je Marija, pre svega, dama.

Kaskader i voditeljka, koja je trenutno u vezi s glumcem Rastkom Jankovićem, više nisu u kontaktu:

- Nisam je dugo video jer se vratila u devojački stan sa decom, pa nije više u mom kraju. Čuo sam da joj je umro otac. Žao mi je zbog toga, ali nisam joj poslao poruku.

Na spisku žena koje su pale na Ćertićev šarm su i pevačica Sanja Dimitrijević, kao i bivša "modelsica" Ivana Stamenković Sindi.

- Sa Sanjom sam bio u vezi nekoliko meseci. Ona je divna, obrazovana i kulturna devojka. Njena majka je rođena sestra Milanke Karić. Gledao sam Sanju na muzičkom takmičenju "Prvi glas Srbije", svidela mi se odmah, pa sam preko prijatelja došao do nje. Sa Sindi sam proveo godinu dana! O njoj mislim sve najbolje, veliki je drug. Veoma je posvećena majka, što cenim. Nismo u kontaktu jer Ivana ima ozbiljnu vezu, pa bi bilo glupo da se čuje sa mnom.

Porodično nasilje

Podsetimo, Ćertića je napustila nevenčana supruga Ivana P. zbog porodičnog nasilja..

Nekadašnja manekenka prijavila je kaskadera u martu prošle godine, kada je stavila tačku na njihov odnos. Ona je navela da ju je uz pretnje čupao i davio.

