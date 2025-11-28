Slušaj vest

Novi dečko pevačice Rade Manojlović, Vladimir Ranković je razveden i ima dvoje dece. Pevačica sa njim planira svadbu i decu, a on je veoma blizak i sa decom iz prvog braka.

Rada i njen novi dečko su se upoznali kada je on počeo da radi kao njen vozač, a onda je planula i ljubav među njima.

- Vlada je Radinih godina i iza sebe ima brak i decu. Kada je počeo da radi sa Radom uveliko je bio razveden i iz tog braka koji se neslavno završio ima dvoje dece. On je iz Beograda i važi za jako poštenog i normalnog momka - rekao je izvor bliza Radinom vereniku.

Foto: ATAIMAGES

- Prema deci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i veran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku.

- Prema deci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i veran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku.

Više od dve godine zajedno

Rada Manojlović je nedavno govorila o svom dečku Vladimiru Ranković.

- Istina je da krijem dečka. On je mnogo lep, ja bih volela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dve i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije deo estrade - rekla je Rada za Hype TV.

Pevačica je otkrila da bi volela da dobije bebu, dok joj svadba nije prioritet.

- Ja bih volela tu svadbu. Nekako u ovim godinama… 40 godina je vreme kada ti nije važnija svadba od bebe. Nama taj biološki sat ide neminovno. Hajde da završimo ovo što je do nas. Volela bih kao Bijonse samo da se jednog dana pojavim sa stomakom, sviđa mi se ta fora, ali ne znam kako bih uspela da sakrijem. Čim bih ja otkazala sve nastupe na nekoliko meseci svima bi odmah sve bilo jasno - iskrena je Manojlovićeva.