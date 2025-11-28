Slušaj vest

Jana Todorović otkrila je da je pre nekoliko dana doživela veliku tragediju koja ju je duboko pogodila. Pevačica se suočila sa gubitkom mladog saradnika, a kako kaže, još uvek je pod snažnim utiskom i teško joj pada ova bolna situacija.

Foto: Dragan Kadić

– Inače nisam imala svog vozača, ali kako smo napravili saradnju sa Grand produkcijom od njihove kuće dečka koji nas je vozio. Pretpošlog petka doveo nas je za Sarajevo, vratio se kući i preminuo – rekla je Jana i dodala da je smrt nije bila nasilna:

– Imao je srčani udar, nas je odvezao u Sarajevo, onda smo mi odleteli sutradan za Beč, on se vratio kući i u pola pet je preminuo, pa mi je zato bila teška nedelja, morala sam da odem da izjavim saučešće, za sahranu nisam bila spremna, zato što to nisam mogla da izdržim – rekla je Jana za Skandal.

"Nije mi umro sestrić, nego moje dete"

Podsetimo, Pevačica Jana Todorović doživela je najveću tragediju u životu, kada je njen sestrić Bane praktično iznenada preminuo.

U prvoj ispovesti o strašnoj životnoj borbi sa tugom, Jana je za 24sedam ispričala šta se zapravo dogodilo, kako se ona i njena porodica nose sa velikim gubitkom i šta joj je dodatno otežalo situaciju kada je čula strašnu vest.

- Ja mu nisam bila tetka, nego druga majka - rekla je ona, a zatim objasnila kako je došlo do velike tragedije.

- Oporavljam se još od najveće tragedije u mom životu. Nije mi umro sestrić, nego moje dete. To je jedan mlad život, ostavio je iza sebe ćerku od pet godina. On nije samo dete moje sestre, već je i moje dete bio. Bane je odrastao na Kosovu s nama. Moja ćerka je doživela veliki stres, još uvek je vraćamo u normalu, o sestri i da ne govorim. Mene je ta tragedija zatekla u Americi na nastupima. Odmah sam krenula za Beograd, ali mi je trebalo dva i po dana da se vratim u Srbiju, a onda su me vraćali u život. Zvali su Hitnu pomoć, jedva sam podnela tu vest - ispričala je Jana.