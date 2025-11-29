Slušaj vest

Svima je poznata priča da je puklo prijateljstvo nakon što je Katarina Živković izjavila da više nije u ljubavi sa Kijom Kockar, a onda je krenuo da se iznosi prljav veš.

Kija Kockar je nakon pobede u Zadruzi kupila sebi stan u Beogradu, a njene komšije kažu da je ljubazna.

– Posle svega što se dogodilo otišla u Španiju da “ohladi glavu”. Verujem da joj je ovo teško palo, povređena je, vidi se. Ipak su se one družile, viđali smo ih stalno zajedno. Delovalo je da se super slažu i eto šta se dogodilo. Nisu trebale tako javno da se raskrinkaju, ali eto impulsivnost je to - rekao je komšija Luka.

Devojke u obližnjem kafiću kažu da ne žive u Kijinoj zgradi, ali da je često viđaju jer žive u blizini.

– Tu je neke babe stalno saleću još iz vremena rijalitija, pa joj stalno pričaju o Slobi, Luni i sada o Kaći. One su na njenoj strani ali se vidi da joj nije do priča sa nepoznatim ljudima o toj situaciji. Ipak, sasluša i da neki neutralan komentar. Mislim da je otišla na putovanje da bi izbegla sve to, jer bukvalno su svi pričali o tome i po mrežama. Verujem da su joj ko zna kakve poruke stizale - rekla je Maša.

– Kija nam je komšinica pa smo na njenoj strani. Možda samo nije trebalo da otkrije ko je Kaćin muž. Posle kada sam shvatila ko je on, ne bi mi bilo svejedno da imam za neprijatelja takvog čoveka. Kija je vrlo hrabra kada se zamerila takvom čoveku, možda čak to nije ni hrabrost više ludost. Nadam se da će se sve stišati, a sumnjam da se njih dve mogu pomiriti posle svega - dodala je Nina.

Starije komšije kažu da se Kija uljudno javi svima, da uglavnom autom uđe u garažu pa nemaju često priliku da je vide uživo, ali da ne pravi probleme i da je uzorna komšinica.

– Nikada nismo imali problem da je pravila neki haos ili pojačavala muziku. Živi vrlo mirno, naročito posle rijalitija. Ovo poslednje sa Kaćom što se dogodilo ne razumem, nisam baš uspeo da pohvatam šta se desilo. Žena mi je objašnjavala, ali nisam razumeo. Kaću smo često viđali ranije da dolazi, rekao je Branko.

Starije komšinice je saleću

