"U REŽIJI JE MOJ BROJ, JAVITE MI SE" Zorana Pavić javno je poželela da upozna čoveka koji može da vodi ljubav 24 sata...
Pevačica Zorana Pavić oduvek je znala da nasmeje publiku – bilo pesmom, bilo duhovitim izjavama. Ovoga puta uspela je da sve ostavi bez teksta jednom jedinom rečenicom o svom intimnom životu.
Gostujući u emisiji u kojoj su se povela ženska, iskrena i pomalo provokativna pitanja, Zorana se nije ustručavala da prizna šta priželjkuje u vezi. Otkrila je da bi volela da upozna partnera koji je, kako je rekla, „aktivniji u krevetu“.
- Ti ne možeš 24 sata da vodiš ljubav, ko može neka mi se javi. 063... U režiji je moj broj, javite se - rekla je ona u Magazin In i doslovno nasmejala sve u studiju.
Ucenjivali su me golim slikama
Podsetimo, Zorana Pavić, koja je smršala preko 30 kilograma i dijetom narušila zdravlje, bila je žrtva ucene. Pop pevačica tvrdi da su fotografje bile lažne, i da na njima nije bila ona, zbog čega je ceo slučaj prijavila je policiji.
- Imala sam situacije gde su mi slali neke fotografije i ucenjivali me, da su to moje nage grudi i da će to pustiti u javnost. Ja sam im samo odgovarala da su moje grudi bolje, to su sve lažne fotografije bile i ja sam i prijavljivala te slučajeve policiji - ispričala je jednom prilikom pevačica.
Ističe da se nekoliko puta slikala za magazine, ali da te fotografije nisu bile vulgarne.
- Mislim da moje fotografije nikada nisu bile vulgarne, mada i nemam ništa protiv žena koje se u to i upuste, svaka čast kad o tome pričaš javno. Nikad ne reci nikad, zato sam ja i obazriva - prokomentarisala je tada Zorana.