Pevačica Zorana Pavić oduvek je znala da nasmeje publiku – bilo pesmom, bilo duhovitim izjavama. Ovoga puta uspela je da sve ostavi bez teksta jednom jedinom rečenicom o svom intimnom životu.

Gostujući u emisiji u kojoj su se povela ženska, iskrena i pomalo provokativna pitanja, Zorana se nije ustručavala da prizna šta priželjkuje u vezi. Otkrila je da bi volela da upozna partnera koji je, kako je rekla, „aktivniji u krevetu“.

- Ti ne možeš 24 sata da vodiš ljubav, ko može neka mi se javi. 063... U režiji je moj broj, javite se - rekla je ona u Magazin In i doslovno nasmejala sve u studiju.

Ucenjivali su me golim slikama

Podsetimo, Zorana Pavić, koja je smršala preko 30 kilograma i dijetom narušila zdravlje, bila je žrtva ucene. Pop pevačica tvrdi da su fotografje bile lažne, i da na njima nije bila ona, zbog čega je ceo slučaj prijavila je policiji.

- Imala sam situacije gde su mi slali neke fotografije i ucenjivali me, da su to moje nage grudi i da će to pustiti u javnost. Ja sam im samo odgovarala da su moje grudi bolje, to su sve lažne fotografije bile i ja sam i prijavljivala te slučajeve policiji - ispričala je jednom prilikom pevačica.

Ističe da se nekoliko puta slikala za magazine, ali da te fotografije nisu bile vulgarne.

- Mislim da moje fotografije nikada nisu bile vulgarne, mada i nemam ništa protiv žena koje se u to i upuste, svaka čast kad o tome pričaš javno. Nikad ne reci nikad, zato sam ja i obazriva - prokomentarisala je tada Zorana.