Pevačica Rada Manojlović danas se gorko kaje zbog svađe koju je pre dve decenije imala sa Sašom Popovićem zbog tadašnjeg dečka Milana Stankovića, a sada je gostujući u jednoj emisiji, otkrila kako je direktor Granda zaštitio na početku karijere.

Rada je ispričala da su ona i njene koleginice tek zakoračile na estradnu scenu i da su bile naivne, te da nisu znale da se neki projekti mogu kako je rekla "odbiti" sve dok im Saša Popović to nije apostrofirao.

- Nisam ispričala kako nas je Popović zaštitio od previše golog slikanja, htedoh reći pornografije - započela je Rada, pa dodala:

- Došle smo na veliko novogodišnje slikanje. Rečeno nam je da je sve dogovoreno sa Saletom i spremili su nam kupaće kostime. Trebalo je da budemo Deda Mrazice, imale smo kapice i bile potpuno gole. Devojčice od 19, 20 godina, stvarno smo bile deca.

Prema njenim rečima, Saša Popović to nije dozvolio i odmah je reagovao.

- Zamisli, prikazuješ se na sceni u "narodskom" izdanju, kulturnom, a prva naslovna strana da budemo gole! Popović kad je to čuo, momentalno je nazvao tu medijsku kuću: "Ove fotografije! Ovo ne može! Odmah da ste im doneli haljine koje priliče njihovim godinama!" Bude mi žao kad pričaju kako je "terao nekoga da se skida". Tada nas je zaštitio i pokazao da ne moramo baš sve da radimo - prisetila se Rada u emisiji Ognjena Amidžića, u kojoj je otkrila i da li je njen sadašnji partner bio oženjen kada su se upoznali.

