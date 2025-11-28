Slušaj vest

Pevačica i bivša učesnica „Zadruge“, Sandra Rešić, šokirala je javnost pričom sa jednog svog nastupa.

Kako je ispričala, navodno su je dvojica beogradskih biznismena naterala da čuči ispod stola dok je nastavljala da peva. Kada je saznala razlog njihovog zahteva, bila je potpuno zaprepašćena.

Tokom gostovanja u jednoj od emisija, Sandra je otkrila sve detalje ovog nesvakidašnjeg događaja.

- Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pevamo. Oni će to platiti, nema problema - započela je priču Sandra Rešić, pa otkrila šta se potom desilo:

- On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim - istakla je pevačica.

Ono što je ugledala, definitivno nije očekivala.

- Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa devojkama na sred stola - izjavila je Sandra Rešić.

- Vi ste bili ispod stola, a oni su na stolu imali intimne odnose sa njima? - pitala je šokirano voditeljka.

- Da, i oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju... - ispričala je Sandra Rešić.

"Dobro se zna na kojim mestima ja pevam"

Sandra Rešić, poznata pevačica i ćerka legendarnog pevača Nina Rešića, otkrila je kako uspeva da održi karijeru bez potrebe za dodatnom promocijom na mrežama.

Njeni nastupi su rezervisani unapred, a nedavno je ispričala da je na veselja zovu ljudi kod kojih ne može svaki pevač da se pojavi.

- Ne reklamiram tezge po ceo dan jer se dobro zna na kojim mestima ja pevam. Nastupam tamo gde je najveći bakšiš, na mestima gde pevaju najveća imena naše estrade.

Radim velika veselja, ne razbacujem se novcem i pametno ulažem svaki dinar, kao i što sam ranije ulagala. Treba se obezbediti i ulagati u nekretnine, tako da nema potrebe da se hvalim. Nikada to nisam radila – rekla je Sandra.