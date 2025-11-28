Slušaj vest

Pevačica i bivša učesnica „Zadruge“, Sandra Rešić, šokirala je javnost pričom sa jednog svog nastupa.

Kako je ispričala, navodno su je dvojica beogradskih biznismena naterala da čuči ispod stola dok je nastavljala da peva. Kada je saznala razlog njihovog zahteva, bila je potpuno zaprepašćena.

 Tokom gostovanja u jednoj od emisija, Sandra je otkrila sve detalje ovog nesvakidašnjeg događaja.

Sandra Rešić Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pevamo. Oni će to platiti, nema problema - započela je priču Sandra Rešić, pa otkrila šta se potom desilo:

- On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim - istakla je pevačica.

Ono što je ugledala, definitivno nije očekivala.

- Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa devojkama na sred stola - izjavila je Sandra Rešić.

- Vi ste bili ispod stola, a oni su na stolu imali intimne odnose sa njima? - pitala je šokirano voditeljka.

- Da, i oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju... - ispričala je Sandra Rešić.

Sandra Rešić  Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

"Dobro se zna na kojim mestima ja pevam"

Sandra Rešić, poznata pevačica i ćerka legendarnog pevača Nina Rešića, otkrila je kako uspeva da održi karijeru bez potrebe za dodatnom promocijom na mrežama.

Njeni nastupi su rezervisani unapred, a nedavno je ispričala da je na veselja zovu ljudi kod kojih ne može svaki pevač da se pojavi.

- Ne reklamiram tezge po ceo dan jer se dobro zna na kojim mestima ja pevam. Nastupam tamo gde je najveći bakšiš, na mestima gde pevaju najveća imena naše estrade.

Radim velika veselja, ne razbacujem se novcem i pametno ulažem svaki dinar, kao i što sam ranije ulagala. Treba se obezbediti i ulagati u nekretnine, tako da nema potrebe da se hvalim. Nikada to nisam radila – rekla je Sandra.

Ne propustiteStarsAFERA VESNE ZMIJANAC I NINA REŠIĆA JOJ NEDA MIRA! Sandra bi ocu postavila jedno važno pitanje, ova stvar je kopka
untitled2.jpg
Stars"ZANIMA ME DA LI JE TATA BIO SA VESNOM ZMIJANAC" Sandra Rešić priznala da bi ocu postavila brojna pitanja da je živ, otkrila i koju Ninovu pesmu nikada ne peva
untitled1.jpg
StarsSANDRA REŠIĆ PROGOVORILA O SUKOBU DARE BUBAMARE I MILICE PAVLOVIĆ! Neke situacije ne dam sebi za pravo da komentarišem
Dara Bubamara Sandra Rešić Milica Pavlović
Stars"SMUVAĆU MATORINU DRAGANU AKO UĐEM U ELITU" Šok intervju Stefani Grujić, otkrila sve što zna o Aneli: Ona ima emocije...
Stefani Grujić i Jovana Tomić Matora u emisiji Narod pita

"Za mene Milica Pavlović nije fejkara": Sandra Rešić o sukobu Dare Bubamare i pevačice Izvor: MONDO/Đorđe Milošević