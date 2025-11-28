Slušaj vest

Estrada i šou- biznis nisu nimalo lak posao. Osim talenta, X faktora, energije, harizme, pristojnog izgleda, da biste bilo šta učinili u muzičkom svetu potreban vam je i marketing kao i dobra pesma, a sve to puno košta.

Mnoge mlade muzičke nade kroz put koji ih vodi do estradnog neba upoznaju razne ljude koji im obećavaju kule i gradove, a normalno je da za to traže i novac. Volja i vera još uvek nedovoljno afirmisane pevače i pevačice natera da pristanu na određene iznose koje im traže razni menadžeri, a jedna od njih je i pevačica Nataša Alimpić. Ona je prevarena od strane Dejana Jovanovića, producenta manifestacije Oskar popularnosti, ali i bivšeg muža pevačice Ivane Elektre, koja je jednom govorila o maltretiranju i jezivom životu koji je s njim proživela.

Međutim, nakon objave Nataše Alimpić na društvenoj mreži Instagram, javilo joj se još mnogo kolega koji su prevareni za mnogo veći novac nego što je ona. Kako jedna devojka tvrdi u pitanju je 35.000 evra. Nataša je, kako je i sama rekla dala 300 evra, Dejanu da putem njegovih veza i kontakata gostuje u jednoj od emisija, a on je uzeo taj novac, obećavao joj mesecima da će se gostovati tamo gde je ona poželela, međutim, to se nije desilo. Tri meseca ga je jurila za novac, a onda je odlučila da se javno oglasi.

U međuvremenu su joj se javili neki ljudi koji su otkrili da je prevario svakog ko mu se obratio i da su samo retki mogli da povrate svoj novac, a to su oni koji su imali jake ljude oko sebe. Stupili smo u kontakt s izvorom koji je upućen u sve prevare Dejana Jovanovića, pa nam je on otkrio i ostale malverzacije pomenutog čoveka.

Ono što nismo znali, a sada znamo je da je Dejan prodavao i stanove. Ali je jedan stan imao više kupca, što prvi vlasnik nije znao

- Sanji Maletićje prodao stan i preprodao na 10 ljudi, Zoranu Pavić je takođe prevario i finansijski oštetio, Ivanu Elektru koja mu je bila supruga, takođe, pa i voditeljku Jelenu Petković kojoj je prodao stan pa ga potom preprodao drugim licima, isto kao u slučaju Sanje Maletić. Čovek je ozbiljan prevarant, ali nikad to niko nije otvoreno pisao u medijima, pa me ne čudi što i dalje lako nalazi nove žrtve - rekoa nam je izvor iz krugova estrade koji je želeo da ostane anoniman.

Ivana Elektra o paklu koji je prošla s Dejanom

PevačicaIvana Jovanović, poznatija kao Ivana Elektra, otvorila je dušu i nakon dve decenije otkrila potresne detalje iz privatnog života, koji se neretko odražavao i na njenu karijeru.

Naime, ona je sama odgajala ćerku Lolu, koja sada ima 19 godina, jer ju je bivši suprug Dejan, kako kaže, od prvih dana braka izlagao jezivim situacijama u kojim je morala da se snalazi kako je znala i umela.

- Kada sam došla u Beograd iz rodnog mesta, želela sam da snimim duet s Knezom. Preko njegovog menadžera Pane sam upoznala bivšeg muža Dejana. On se predstavio kao menadžer. Bavio se tim poslom. Osvojio me je vrlo lako. Kada neko dođe iz provincije, nije teško da ga gradski ološ obrlati. Njemu je bilo super što ću ja pevati. Dopalo mi se to, svideo mi se fizički. Upecala sam se. Nije bio prikaz materijalnog stanja, pa da me to osvojilo. Osvojila me priča o zajedničkoj saradnji i životu - započinje Ivana bolnu ispovest za Republiku i nastavlja:

- Posle nekoliko meseci sam ostala u drugom stanju, kada sam bila u petom mesecu trudnoće, shvatila sam s kim sam u vezi. Počeo je da spominje neke dugove, neke pare. Onda mi je njegova majka rekla kako je imao poroke, nikada nije otkrivala koje. Ona se čak selila iz kuće zbog njegovih dugova. Kao trudnica sam plakala jer sam se plašila šta me čeka kada se porodim. Kada sam se porodila, 20 dana posle porođaja, on je već bio u centralnom, istražnom zatvoru, tri meseca je proveo tamo. U pitanju je bilo krivično delo prevare zbog prodavanja istog stana nekoliko puta.

Ljudi kojima je dugovao pare počeli su da nam dolaze na vrata. Da zovu, prete, ja sam shvatila da sam u ozbiljnoj muci i problemu. Tada, kada je on bio u zatvoru, meni je iz stana nestao poklon koji su mi roditelji poklonili za svadbu. Shvatila sam da sam sama na planeti. Mojima nisam ništa govorila, nisam htela da ih sekiram i brinem. U jednom momentu su me zvali da odem s detetom u svoje mesto. Počela sam da pevam. Dvadeset dana posle porođaja, ni rana od porođaja mi nije zacelila, počela sam da pevam. Imala sam dugove za struju, a uplaćivala sam mu kantinu u zatvoru. To je za mene bio najveći stres. Gledala sam ga preko stakla u zatvoru, pokazivala mu sliku deteta kako raste.

Kada je uvidela da s njim samo srlja u propast, rešila je da spase dete i sebe i skloni se od takvog čoveka.

- Umeo je da viče na mene u stanu, pa onda pobegne napolje da šeta. Ja sam dva puta čak sa ćerkom bila zaključana u stanu. Dok sam ja mislila da je on slučajno odneo oba ključa, moja mama je videla u tome da on nas namerno zaključava. Imao je nameru da nas drži pod kontrolom. Nisam smela da odem na piće s drugaricama. Kuvala sam i spremala. Da se iskupi, plaćao je pola nekog letovanja, ali onda za pola nije imao. Da to ne bi propadalo, morala sam ja da plaćam ostatak. Borila sam se za tezge, da održim relacije s kolegama iz benda. Živeli smo na dve različite adrese, on je jedno vreme bio na poternici, pa je iznajmljivao stan van grada, a ja sam živela na Banovom brdu. Onda sam imala samo nekad vikend viđanja s detetom - priseća se pevačica.

Kako dalje navodi, čak i nakon razvoda je nastavio da nanosi štetu i njoj i detetu.

- Kada smo se razveli, on nije hteo poslovno da se razdvojimo. Te 2009. snimila sam svoj najveći hit "Šampanjac" i počela uveliko da se promovišem. Tu pesmu sam snimala nezavisno od njega. Zato je i prošla. Počeo je da mi kupuje skupe poklone. Kupio mi je bundu, za koju sam mu vratila novac. On je radio sve da ja propadnem u poslu. Sabotirao me je na sve strane. Zbog njega mi je propao jedan spot koji sam snimila na DM satu. Davala sam mu pare da uplaćuje na DM sat za moju reklamu za nastupe, a on je ko zna šta radio s tim novcem.

Kada je spot bio gotov, nisu hteli da mi ga daju zbog duga koji je on napravio. On je njima ostao dužan pare. Problemi su rasli i ja sam se 2009. sporazumno razvela. Potpisao je iznos za alimentaciju, koju ni danas, sedam godina kasnije, ne plaća. Posle problema sa DM satom sam i poslovno završila priču s Dejanom. Mnogi su i dalje pokušavali da dođu do mene preko njega za nastupe, a oni se nisu realizovali jer on meni nikada ništa nije preneo, da su me zvali. Od 2015. prekida svaki kontakt sa mnom i ćerkom Lolom. Prestaje da daje alimentaciju. On je rekao, ako neću da se vratim njemu, neće da ima ništa s nama. Viđali smo se na sudu, ali je stalno nešto muljao. Izbegavao pojavljivanja. Širio je laži da je naša ćerka Lola preteško bolesna. Mislim da je na konto navodne bolesti naše ćerke uzimao novac. Lola je, hvala bogu, živa i zdrava. Meni je sve to bilo potresno. Počinio je veliki greh nad nama - završava Ivana svoju tešku priču.