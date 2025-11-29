Slušaj vest

Godinama su živeli svi zajedno u iznajmljenom stanu na Bežanijskoj kosi. Bili su nerazdvojni, a onda je svako našao svoj put i svoju sreću. Neke zvezde „Granda“ su se udale, oženile, u međuvremenu se i razvele, a neke su se namenski povukle čekajući svojih pet minuta.

Pevači su od te 2004. godine, kada su se i pojavili u takmičenju, bili toliko popularni da se pratio svaki njihov korak. Gotovo svaki časopis pisao je o njima i objavljivao njihove postere, dok je samo finale zbog velikog interesovanja održano na tadašnjem najvećem sportskom centru u Beogradu.

Zvezde Granda prve sezone Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Šestorka koja i danas hara

U prvoj sezoni koja je i izazvala najveću pažnju publike trijumfovao je Bane Mojićević, dok je drugoplasirani bio tada još uvek maloletan Stevan Anđelković, koji je i bio miljenik čitave ekipe.

Tanja Savić osvojila je treće, dok je četvrto mesto pripalo Darku Filipoviću. Simpatični, tada znatno mršaviji Nemanja Nikolić zauzeo je petu poziciju u finalu, dok je poslednje, šesto mesto nosila Slavica.

Pevači su posle takmičenja išli na turneje širom regiona, a koliko je interesovanje za njima bilo svedoči i njihova američka turneja na koju su išli sa Žikom Jakšićem, inače idejnim tvorcem „Zvezda Granda“.

1/13 Vidi galeriju bane mojićević Foto: Printscreen Pink Tv, Damir Dervišagić, Tamara Trajković

– Mi smo imali tada tu neku ozbiljnu priču, možda zato što smo bili prvi i ceo taj projekat je bio jako uspešan. Imali smo svetsku turneju od Amerike do Australije, proživeli smo svašta, bilo je fenomenalno i to je period koji se neće vratiti– rekao je Nemanja Nikolić i dodao da današnje zvezde „Granda“ teško da će dostići popularnost koju su oni imali.

„Spavali smo na daskama gde čobani spavaju“

Koliko su bili popularni i koliko su radili svedoči i to što često nisu znali ni gde nastupaju.

- Dešavalo se da smo danas u Budvi, sutra u Gračanici, prekosutra na Ohridu i tako… Odemo u Bijeljinu, kaže Tanja: „Dobro veče Brčko“, nismo znali ni gde smo ni šta smo, ali to je bilo lepo. Desilo se to da smo bili u Gelzenkirhenu, da smo stigli u 4,5 ujutru i Žika Jakšić nam objasni kako je frka za hotel i spavali smo na daskama gde čobani spavaju. Ispod nas krave, bikovi, volovi koje vidimo kroz daske, miris sačuvaj Bože jer nismo imali gde, takva je bila situacija nije bio hotel. Sutradan spavamo u luksuznom hotelu u Vegasu, svako ima svoju sobu, a juče smo bili u štali– ispričao je Nemanja.

Bane imao 17 godina kad je pobedio u ZG

Pobednik prve sezone imao je samo 17 godina kada se pojavio u takmičenju. Bio je u trećoj godini gimnazije kada se iz radoznalosti prijavio na audiciju, ne sluteći da će kasnije da trijumfuje.

Mada je pred njim bila uspešna košarkaška karijera, Bane Mojićević je odlučio da krene put muzike.

– Nisam imao nikakva očekivanja ni od audicije, ni od takmičenja, išao sam srcem. Tako sam i krenuo na audiciju. Bio sam vrlo razdoznao da vidim šta je to i da li je ja to umem, ali verovatno da sam gledao nekoliko sezona pre toga ne znam da li bih se prijavio – priznao je Bane koji se na audiciju prijavio 2003. godine u Čačku.

Uprkos velikoj popularnosti i neverovatnom talentu za muziku i glumu, Bane tvrdi da nije dovoljno iskoristio svoju slavu.

1/13 Vidi galeriju bane mojićević Foto: Printscreen Pink Tv, Damir Dervišagić, Tamara Trajković

- Godinama sam slušao sve druge osim sebe i tražio sam se u mnogim žanrovima. Imao sam million glasova u glavi od kompozitora, tekstopisaca, producenata, drugara, svako je imao svoje mišljenje. Najjače mi je bilo kad sam spremio prokafanski album 2014. i otišao na „Tvoje lice zvuči poznato“, tamo razvalim sa imitacijama pop i rok muzike, i onda su svi krenuli kao: „Ma, ti si Merlin”, pa „Ti si Čola”, a onda „Možda bi mogao nešto kao Lukas”. I ti slušaš sve njih, znaš da možeš sve, ali je pravo pitanje šta sam zapravo ja?! Neosporno je da mogu da otpevam i Tomu i Čolu, Lukasa i Tozovca, ali šta je ono što ja najviše volim?! Još na sve to kad si dobar imitator, zato i kažem da ono što pevač oseća treba i da sluša, pa onda sve ostalo da poštuje. Tako i ja danas svako mišljenje uvažavam, ali na kraju sebe poslušam – ispričao je Mojićević u emisiji „Zvezde Granda Specijal.

U međuvremenu se oženio, dobio dvoje dece i razveo.

1/5 Vidi galeriju OŽENIO SE BANE MOJIĆEVIĆ: Ceo Grand se sjatio na Zlatibor! Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Večiti dečak Steva

Večiti dečak, kako Stevu Anđelkovića zovu, nakon enormne popularnosti delimično se povukao sa estrade. Danas uopšte nema osećaj da je prošlo čak dve decenije od njegovog prvog pojavljivanja.

– Kada pogledam iza sebe, shvatim da je tu bilo svega i svačega i kada pogledam nove takmičare, mislim da sam dobro prošao. Oni se sada nose sa svačim, a mi smo samo trebali da pevamo- iskren je bio Anđelković koji se nakon takmičenja okušao i u mjuziklu Gorana Bregovića.

1/7 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Printskrin/jutjub

Mnogo zgoda i nezgoda preživeli su zajedno, a jednom prilikom Steva je za Grand ispričao na kakve je muke stavio svog kolegu Darka Filipovića.

– Američka turneja se završila i mi smo iz Čikaga putovali za Beograd, sa tim što smo presedali u Parizu. Kako je moj kolega Darko Filipović imao mnogo ručnog prtljaga, zamolio me je da mu unesem u avion jednu torbicu. I ja sam pristao. A, inače, važim za najrasejanijeg u ekipi. Uneo sam torbicu u avion, smestio u kasetu i seo. Po sletanju na pariski aerodrom, imali smo malo vremena za presedanje u avion za Beograd, pa smo istrčali u žurbi. Kada smo ulazili u avion pita me Darko: „Gde je moja torbica?“, tek tada sam shvatio da sam je ostavio u prethodnom avionu. Kažem ja njemu: „Joj, ja sam je zaboravio!“, a on će na to: „Ma, da dobra ti je šala, daj mi torbicu!“ Objasnio sam mu da sam je stvarno zaboravio i da se ne šalim. Onda je on najpre prebledeo, pa je počeo da viče na mene kako sam uspeo da ostavim torbicu. Ja sam mu na to odgovorio: „Pa, nisam ti ja kriv što si dao torbicu meni, kad već znaš kakav sam!“. Kada smo stigli u Beograd, on je pozvao aerodrom u Parizu, našli su mu torbicu i poslali. Na kraju, se sve dobro završilo – prisetio se Steva koji je tokom dve decenije snimio samo jedan studijski album i danas je jedini pevač od čuvene šestorke koji se nije razveo.

Za Tanju Savić kažu da je najpopularnija zvezda „Granda“ iz prve postave i da ima najveći broj hitova.

- Meni je ovo vreme proletelo zaista. Mislim da kako se osećamo unutra, tako i zračimo, a ja se osećam kao dete u sebi. Baš se mlado osećam, kao da imam 20 godina života, a ne karijere – rekla je Tanja.

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Darko Filipović je takođe imao ogroman uspeh u takmičenju i važio je za najvećeg zavodnika, a vremenom se povukao iz medija i danas je posvećen biznisu koji ima sa nekretninama.

Živi od stare slave

Ipak, ne krije da danas živi od stare slave.

– Ljudi koji me sreću po ulici i komšije, redovno me pitaju da li pevam negde. Pevam svakog dana, odgovoram im ja. Zanima ih i gde. Pa kako gde, pa u kupatilu svom, dok se tuširam. Ja živim od stare slave jako dobro, ljudi me često zovu, jer znaju kako pevam i šta pružam. Što se tiče tezgi ja nema nikakav problem, jedino što me neki često prozivaju da nisam izbacio ništa novo – iskren je danas Filipović koji se razveo od supruge Jasmine posle 12 godina braka pošto ga je prevarila sa prijateljem.

Pevač je jedan od retkih koji je sav zarađeni novac uložio u nekretnine.

– Ja predlažem svim ovim mladim „Zvezdama Granda“ koje se sada momentalno takmiče, samo bi im dao savet da urade onako kao što sam ja uradio i ja sam poslušao neke prijatelje i ljude koji su ostvareni, koji su pametno uložili novac u svoje vreme, pa su oni to preneli na mene. Da se razumemo, to je mladost, izlasci, ali mora svako imati svoju ekonomiju, balans u potrošnji novca, to je jako bitna stvar– rekao je.

1/5 Vidi galeriju Pevač uživa na odmoru sa izabranicom Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Pored Tanje veliku popularnost uživala je i Slavica Ćukteraš, mlada devojka iz Šapca koja je svojom vrcavom energijom osvojila publiku.

Slavu je uspešno održavala sve do 2014. godine, kada se tajno venčala i preselila u Japan. Nakon nekoliko godina braka, pevačica se razvela i vratila u Srbiju.

Iako je napravila diskografsku pauzu, u poslednje vreme je sve češće možemo videti u medijima.

- Povukla sam se kada sam bila na nekom vrhuncu, ali sam morala da se sklonim. Nekako nisam mogla da se nosim sa time u tom trenutku. Jedina greška je što sam se povukla toliko dugo. Smetalo mi je što nisam imala privatan život. Više nisam mogla da živim tako. Neko može sve to da izgura, ja jednostavno nisam mogla – ispričala je Slavica za Pink.

1/6 Vidi galeriju Slavica Ćukteraš Foto: ATA images, Kurir Televizija

Godinama nisu pričali



Nemanja Nikolić je jednom prilikom otkrio da se upravo sa Slavicom najviše svađao i da godinama nisu pričali.

- Mi smo bukvalno živeli u kombiju bilo je tu svega i svačega, mi smo se voleli i svađali, što je sasvim normalno, ali bilo je lepo. Sa Slavicom Ćukteraš dugo nisam razgovarao, ali onda je njen suprug poželeo da pevam na rođenju njihovog deteta i tada se sve rešilo. Ja nju mnogo volim i draga mi je i danas stvarno sve super, sve sjajno– rekao je Nemanja.

Nikolić je važio za najvećeg boema u „Zvezdama Granda“, što je i danas, ali je vremenom izgubio titulu najpoželjnijeg takmičara.

Način života, rad po klubovima i kafanama uzeli su danak i vremenom je zapostavio fizički izgled. Iako su ga lekari savetovali da povede računa o ishrani i smrša, nije ih bio poslušao, zbog čega je pre nekoliko godina doživeo infarkt i to za volanom.

- Život mi se nakon „Zvezda Granda“ promenio iz korena, jer da nije bilo nas, ne bi bilo ni vas. Da nije bilo nas šestoro, ne bi ni sada postojale „Zvezde Granda“. Trebalo bi da se više pažnje posvećuje prvoj garnituri. U tom periodu nisam imao preterana očekivanja, bilo mi je dovoljno da se pojavim, vidim Beograd i ajmo nazad za Doljevac, međutim bilo je šta je bilo. Ni jednog trenutka se nisam povukao, samo nisam imao veliki hit kao sa prvog albuma. Sve vreme sam prisutan, jedini period kada nisam radio je bilo kada se pojavila korona – rekao je Nikolić.

1/6 Vidi galeriju Pevač Nemanja Nikolić takmičio se u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je već 20 godina na estradi. Foto: Kurir Televizija, Printskrin

– Ja sam zadovoljan svojim životom, možda sam mogao više i bolje, ali nisam imao neku drugu priču. Živim lepo, živim normalno. Na prvom mestu je moja porodica, svi su živi, zdravi i na broju, to mi je najvažnije. Deca se bave sportom, idu u školu, pametni su, malo nemirni, ali sve je u roku službe. Da li sam ja mogao da imam tri, pet zgrada, ne znam, ko zna… Ja sam to što jesam i zadovoljan sam. I kad bih se opet rodio, verovatno bi bilo isto. I kad bi se opet ženio, opet bih izabrao istu ženu, sve bi bilo isto. Ne žalim ni za čim, imam koliko mi treba.