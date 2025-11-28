"VRHUNAC MOJE KARIJERE" Sofronijević o angažmanu na RTS-u i prekidu saradnje: Uplašio sam se kad su me pozvali
Harmonikaš i muzički producent Aleksandar Sofronijević ispričao je kako je došlo do prekida saradnje sa Radio-televizijom Srbije.
Emisija "Majstori za dušu" emitovala se na RTS-u, a nakon prekida saradnje pojavile su se glasine da Sofronijević, virtuoz na harmonici, nije bio zadovoljan na koji način RTS čuva tradiciju narodne muzike - što je oštro demantovao.
- Emisija "Majstori za dušu" je vrhunac moje karijere. To je jedan televizijski format koji sam ja prvo radio za moju dušu, nije bilo planirano da bude telvezijski format. Ja sam taj snimak, koji je bio na mom Jutjub kanalu, jednostavno želeo da dam redakcijama i odneo sam i RTS-u. Oni su to prepoznali kao dobru emisiju i dobar format, ja sam se jako uplašio kada su me pozvali da to radim - rekao je Sofronijević.
- Uspeli smo da napravimo 12 epizoda koje su bile jako gledane. Emitovale su se u nekom jako teškom periodu, ali emisija je dotakla srca ljud, što mi je bilo jako drago. RTS godinama čuva muzičku baštinu, pravi datoteku i fonoteku svih najlepših snimaka narodne muzike. Prepoznali su da moj orkestar može da svira na tom nacionalnom nivou, pored njihovih ansambla koji su zaista vrhunski. Ja sam zahvalan na prilici.
Sofornijević je potom isprčao i kako je došlo do prekida saradnje.
- Tih 12 epizoda je ušlo u ljude, mi to vidimo i po Jutjub analitici, čak su neke pesme ušle u trending, što je bilo nerealno. Ja sam prezadovoljan saradnjom i hvala im što sam bio deo njihove priče. Posle tih 12 emisija, nismo nastavili saradnju, jer je došlo na red snimanje emisije "90 godina narodnog orkestra", koja je na pijadestalu, ja sam od tih ljudi učio. Oni ne dozvoljavaju da se zaboravi ono što je naše i ono što smo mi, možda nekad budemo uradili i neku novu sezonu - ispričao je harmonikaš.