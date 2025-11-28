Slušaj vest

Harmonikaš i muzički producent Aleksandar Sofronijević ispričao je kako je došlo do prekida saradnje sa Radio-televizijom Srbije.

Emisija "Majstori za dušu" emitovala se na RTS-u, a nakon prekida saradnje pojavile su se glasine da Sofronijević, virtuoz na harmonici, nije bio zadovoljan na koji način RTS čuva tradiciju narodne muzike - što je oštro demantovao.

- Emisija "Majstori za dušu" je vrhunac moje karijere. To je jedan televizijski format koji sam ja prvo radio za moju dušu, nije bilo planirano da bude telvezijski format. Ja sam taj snimak, koji je bio na mom Jutjub kanalu, jednostavno želeo da dam redakcijama i odneo sam i RTS-u. Oni su to prepoznali kao dobru emisiju i dobar format, ja sam se jako uplašio kada su me pozvali da to radim - rekao je Sofronijević.

- Uspeli smo da napravimo 12 epizoda koje su bile jako gledane. Emitovale su se u nekom jako teškom periodu, ali emisija je dotakla srca ljud, što mi je bilo jako drago. RTS godinama čuva muzičku baštinu, pravi datoteku i fonoteku svih najlepših snimaka narodne muzike. Prepoznali su da moj orkestar može da svira na tom nacionalnom nivou, pored njihovih ansambla koji su zaista vrhunski. Ja sam zahvalan na prilici.

Sofornijević je potom isprčao i kako je došlo do prekida saradnje.