"MNOGE SU TAMO TAMO DA POVEĆAJU CENU ZA PROSTITUCIJU" Ava Karabatić potkačila rijaliti učesnice! Ove uslove je tražila za Elitu 9!
Starleta Ava Karabatić bila je na razgovoru za učešće u rijalitiju "Elita 9", a onda je pred početak emitovanja potvrdila da neće biti deo ovogodišnje ekipe. Sada je otvoreno pričala o tome koji uslovi joj nisu odgovarali, a onda je i potkačila učesnice.
- Bila sam na razgovoru, međutim nisu mi ponuđeni uslovi za koje bih se opet upustila u tako nešto, kao već izgrađena rijaliti zvezda. Naravno da ne bih bila zadovoljna honorarima koje ima većina, uvek kad sam učestvovala u rijaliti formatima imala sam posebne uslove i ugovore - napisala je Ava na Instagramu.
Kako je dodala, ona se ne diči titulom "rijaliti zvezde", a i nema baš lepo mišljenje za većinu žena koje pristaju da učestvuju u ovakvim formatima.
- Ovo "rijaliti zvezda" ne računam naravno kao neki uspeh u životu niti bilo kakvu pohvalu, to je sve dno dna. Većina žena tamo dođe kako bi sebi povećale cene za prostituciju kad izađu. Poštujem jedino izuzetke koje dođu sa ciljem tipa promovisanje ako žele kasnije da se bave muzikom, pisanjem i slično pa da iskoriste medijsku pažnju - napisala je ona između ostalog.
"Htela sam profesionalne šminkere 3 puta nedeljno i popodnevno spavanje"
Ona je zatim otkrila i šta je sve tražila od produkcije kao "izgrađena ličnost", kako je sebe nazvala.
- Ljudi često imaju krivu percepciju da je to lagano iskustvo i da takmičari samo uživaju i zezaju se. lstina je potpuno drugačija, takav format nosi sa sobom snažan psihološki pritisak, vrlo malo privatnosti i konstantan stres. Uz to, dnevni odmor nije dozvoljen, čak se i spavanje po danu kažnjava, a ja sam osoba koja voli da odmara tako da sam uvek imala ugovore u kojima sam tražila dozvolu spavanja po danu, da dolaze profesionalni šminkeri i frizeri 3 puta nedeljno da me sređuju. Nedeljno na pet sati da mogu da izađem iz rijalitija i još dosta sličnih zahteva. To mogu da dozvole sebi izgrađene medijski osobe, tako da nisam jedina imala takve zahteve - otkrila je Ava.