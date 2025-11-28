Slušaj vest

Starleta Ava Karabatić bila je na razgovoru za učešće u rijalitiju "Elita 9", a onda je pred početak emitovanja potvrdila da neće biti deo ovogodišnje ekipe. Sada je otvoreno pričala o tome koji uslovi joj nisu odgovarali, a onda je i potkačila učesnice.

- Bila sam na razgovoru, međutim nisu mi ponuđeni uslovi za koje bih se opet upustila u tako nešto, kao već izgrađena rijaliti zvezda. Naravno da ne bih bila zadovoljna honorarima koje ima većina, uvek kad sam učestvovala u rijaliti formatima imala sam posebne uslove i ugovore - napisala je Ava na Instagramu.

Kako je dodala, ona se ne diči titulom "rijaliti zvezde", a i nema baš lepo mišljenje za većinu žena koje pristaju da učestvuju u ovakvim formatima.

1/7 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Ovo "rijaliti zvezda" ne računam naravno kao neki uspeh u životu niti bilo kakvu pohvalu, to je sve dno dna. Većina žena tamo dođe kako bi sebi povećale cene za prostituciju kad izađu. Poštujem jedino izuzetke koje dođu sa ciljem tipa promovisanje ako žele kasnije da se bave muzikom, pisanjem i slično pa da iskoriste medijsku pažnju - napisala je ona između ostalog.

"Htela sam profesionalne šminkere 3 puta nedeljno i popodnevno spavanje"

Ona je zatim otkrila i šta je sve tražila od produkcije kao "izgrađena ličnost", kako je sebe nazvala.

1/9 Vidi galeriju Ava Karabatić o rijalitiju Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram