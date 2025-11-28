Slušaj vest

Osim što je u javnosti poznat kao žestoki momak sa beogradskog asfalta, Zoran Šijan se najviše vezuje za popularnu Gocu Božinovsku, međutim, poznata je i informacija da je on pevačicu ostavio zbog komšinice sa kojom je po drugi put uplovio u bračne vode. Iz te romanse na svet je došao najmlađi sin Zorana Šijana, Vukašin o kojem se veoma malo zna, za razliku od njegove dece, Mirka i Zorane koju je dobio sa Gocom.

Naime, Goca nikada nije krila da je njena i Šijanova ljubav bila fatalna, tako se i završila, pevačica koja ga je volela kao Boga ostavljena je i to zbog komšinice i njene bliske prijateljice. Tadašnju suprugu i dvoje dece napustio je 1996. godine i uplovio u emotivni odnos sa izvesnom Goranom sa kojom se i venčao i koja mu je 1999. godine podarila još jednog naslednika. Ipak, ova sreća nije potrajala, kik-bokser i, kako se pisalo, vođa surčinskog klana likvidiran je i to samo tri nedelje posle Vukašinovog rođenja.

- Jako je teško za svaku ženu da dođe u situaciju da shvati da njen muž vodi dvostruki život. Apsolutno nijednim gestom nije pokazivao da ima nekoga, nisam imala potrebu, nisam osetila ni u jednom momentu da treba da razmišljam da li moj muž ima nekoga. Sad bih bila pametna i dala savet svakoj ženi – pustite muževe da žive svoj život, tako ćete pre sačuvati brak - rekla je Goca Božinovska prilikom jednog gostovanja.

- Ta žena mi je uništila porodicu. U stvari, uništila mi je ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja - rekla je svojevremeno Goca koja nikada nije branila deci da viđaju svog mlađeg brata, niti je o njemu loše govorila.

Inače, najmlađi sin Zorana Šijana očito je krenuo očevim stopama. Pre nekoliko godina priveden je sa još dvojicom mladića zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Novom Beogradu, a krajem 2021. uhapšen je zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci, i to mu, prema pisanju medija nije prvi put da se susreće sa problemima sa zakonom, i ranije je privođen zbog pucnjave i tuče, piše Story.