Slušaj vest

Osim što je u javnosti poznat kao žestoki momak sa beogradskog asfalta, Zoran Šijan se najviše vezuje za popularnu Gocu Božinovsku, međutim, poznata je i informacija da je on pevačicu ostavio zbog komšinice sa kojom je po drugi put uplovio u bračne vode. Iz te romanse na svet je došao najmlađi sin Zorana Šijana, Vukašin o kojem se veoma malo zna, za razliku od njegove dece, Mirka i Zorane koju je dobio sa Gocom.

Naime, Goca nikada nije krila da je njena i Šijanova ljubav bila fatalna, tako se i završila, pevačica koja ga je volela kao Boga ostavljena je i to zbog komšinice i njene bliske prijateljice. Tadašnju suprugu i dvoje dece napustio je 1996. godine i uplovio u emotivni odnos sa izvesnom Goranom sa kojom se i venčao i koja mu je 1999. godine podarila još jednog naslednika. Ipak, ova sreća nije potrajala, kik-bokser i, kako se pisalo, vođa surčinskog klana likvidiran je i to samo tri nedelje posle Vukašinovog rođenja.

- Jako je teško za svaku ženu da dođe u situaciju da shvati da njen muž vodi dvostruki život. Apsolutno nijednim gestom nije pokazivao da ima nekoga, nisam imala potrebu, nisam osetila ni u jednom momentu da treba da razmišljam da li moj muž ima nekoga. Sad bih bila pametna i dala savet svakoj ženi – pustite muževe da žive svoj život, tako ćete pre sačuvati brak - rekla je Goca Božinovska prilikom jednog gostovanja.

Ovo je vanbračni sin Zorana Šijana Foto: Printskrin/Instagram, Profimedia, Printscreen/Instagram

- Ta žena mi je uništila porodicu. U stvari, uništila mi je ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja - rekla je svojevremeno Goca koja nikada nije branila deci da viđaju svog mlađeg brata, niti je o njemu loše govorila.

Inače, najmlađi sin Zorana Šijana očito je krenuo očevim stopama. Pre nekoliko godina priveden je sa još dvojicom mladića zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Novom Beogradu, a krajem 2021. uhapšen je zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci, i to mu, prema pisanju medija nije prvi put da se susreće sa problemima sa zakonom, i ranije je privođen zbog pucnjave i tuče, piše Story.

Kurir.rs/ Alo

Ne propustiteHronikaKAD GA NISU PREPOZNALI, NAPRAVIO HAOS U ZATVORU! Šijan je bio mnogo opasan, čak je i Marku Miloševiću lupio šamar - OVO su teorije njegovog ubistva
1402privatna-arhiva.jpg
Stars"BIO JE TEŽAK ČOVEK, ZNAO JE DA POVREDI" Jelena Vučković o detinjstvu i Zoranu Šijanu: Kad je umro, život joj krenuo u lepšem smeru
collage.jpg
Stars"ŠIJAN JU JE IZBACIO NAPOLJE SA DVOJE DECE KAD GA JE UHVATILA DA JE VARA" Žabac otkrio detalje odnosa sa Gocom Božinovskom
collage4235456243534.jpg
Stars"UDVARAO MI SE OSUMNJIČENI ZA ŠIJANOVO UBISTVO" Goca Božinovska o stravičnom detalju sa nastupa
goca-sijan.jpg