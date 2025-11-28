Slušaj vest

Mina Kostić povukla se iz javnosti otkako se saznalo da ima dečka u Americi. I dok smo svi mislili da je pevačica u velikoj ljubavi, pa je eksponiranje u medijima ne zanima, Kostićeva je otkrila da to nije razlog, već da je imala problema sa zdravljem, zbog čega je tri nedelje bila u bolnici.

Požalila se da nije mnogo zaradila iako je mogla, a kao razlog za to navodi sabotiranje.

- Ja sam sad odlično, hvala bogu. Samo neka je zdravlja, ostalo ćemo lako. Mene nije bilo neko vreme nigde jer sam od letos vodila bitku za zdravlje. Čak sam tri nedelje ležala u bolnici. Ne mogu da otkrivam koji problem sam imala, ali bilo je teško. Što se tiče bolnice, moram da ih pohvalim i kažem da su svi bili dobri prema meni. Bilo mi je jako loše, a oni su bili tu i pomogli mi. Dolazile su mi i neke kolege, prijatelji, porodica, a jača polovina je bila preko telefonske veze, što mi je mnogo značilo - rekla je za Svetski radio.

Kad smo već kod partnera, našla si čoveka svog života?

- Jesam. Ovo je čovek mog života i ako bude sve po planu, on će biti prvi muškarac kome ću izgovoriti "da". Nisam se dosad udavala, ali sad mislim da me je bog pogledao. On dolazi u januaru, pa ćemo videti.

Jesi li razmišljala o venčanici?

- Ne, ne. Ja ću u patikama i majici (smeh). Kad bude svadba, to će biti veselje za sve, sve ću vas pozvati, hoću to da bude prava velika žurka.

Je l' to znači da planiraš da ideš u Ameriku?

- Ma gde da idem? Amerika, Amerika, zemlja velika. Da se ne lažemo, volim ja Ameriku, ali ništa ne volim kao Srbiju, svoj grad. Tu su mi koreni. Mogu samo da odem nakratko, pa da se vratim. Lepo je svuda, ali najlepše je kod kuće.

Najavili su povratak raznih festivala. Ti si bila ranijih godina na Grand festivalu. Imala si u prvom predstavljanju intro pre početka pesme, ali na drugoj večeri toga nije bilo. Zašto?

- Pa da, taj intro je bio "danas je pevačica preminula...", jer je pesma bila takva. "Zaspala u snu" se zvala pesma, i to je izazvalo mnogo pažnje, a onda su mi za drugo veče rekli da su zaboravili taj intro da ubace. To je bilo klasično sabotiranje i ne samo tad. Ja sam ceo život krčila put sama uz božju pomoć. Sve sam sama finansirala, što sam pozajmila, vratila sam. Za sve što sam uradila samo zahvaljujem bogu jer i dan-danas pevam svoje pesme. Niko mi tad za to nije dao pravi razlog, već je samo bilo da su zaboravili. Tu nije krivac bio Saša Popović, ja sam divno sarađivala s njim, to su drugi ljudi. Nije samo on bio deo te kuće. Smatram da nisam bila na mestu gde treba da budem.

Koliko je "Grand" zaradio od albuma "Muziku pojačaj"?

- Ne znam, ja dinara nisam dobila. Za taj album sam dala 100.000 evra i to je bio najprodavaniji album tada. Sve su mi uzeli, ja sam uspela sebi da obezbedim samo jedan stan od 39 kvadrata. I imam ćerku, koja mi je najveće bogatstvo. Ali dobro, tu sam, mogu još da nastupam.

Kako održavaš liniju?

- Izbacila sam slatkiše, grickalice, gazirano i od Nove godine krećem s treninzima.

Mnogo se pisalo i o tome da si vadila rebra da bi imala takav struk?

- Evo idemo na rendgen da se uverimo da li je to istina. Ja sam radila grudi, usta, vrlo malo i zube. Ne planiram ništa dalje. Dostojanstveno starim i mislim da svako može da mi pozavidi.

Hoće li ćerka u pevačice, oprobala se i kao manekenka?

- Ona hoće da peva, ali se stidi! Ja joj kažem da bude pevačica, ima tatu muzičara, mene, a ima i podršku mog partnera. Rekla sam joj da je idealno vreme za šou-biznis. Ja nisam znala da ona to hoće, ali sad znam i teram je. Ko sve peva, ona i te kako može.

Najavila si dve nove pesme, a jedna je bila objavljena, pa je sad nema. O čemu se tu radi?

- Nije mi se dopao aranžman, pa sam je skinula s Jutjuba jer ćemo raditi novi. A ova što sam je juče otpevala je mnogo dobra balada. Volela bih da mi spot radi Dejan Milićević, ali videćemo.