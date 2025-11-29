Slušaj vest

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić ni ne sluti da među mnogobrojnim obožavaocima ima i jednu vernu poštovateljku koja joj je, vođena dubokim divljenjem, napisala i posvetila posebnu pesmu. Milica Lazarević, dugogodišnja obožavateljka legendarne pevačice, otkriva da je Lepa njen najveći životni uzor.

Napisala pesmu Lepoj Lukić

Ovo niko nije doživeo

„Ja sam Milica Lazarević, a Lepa Lukić je moj idol“, započinje Milica svoju pesničku posvetu, naglašavajući da joj glas kraljice narodne pesme uvek budi radost i snagu.

U stihovima koje je napisala, Milica opisuje svoj odnos prema Lepi:

„Srce peva glasno, imam uzor što je zvezda, što je nebo jasno.

Lepa Lukić kraljica pesme, šale i veselja,

kad je slušam, odmah oživi svaka moja želja.“

Milica naglašava da je Lepa za nju simbol hrabrosti, radosti i neprolaznog šarma, žene koja je generacije vodila svojim stihovima i koja, kako kaže, „u svaku njenu priču unosi toplinu i život“.

Sa osmehom dodaje i duhovitu pesničku metaforu:

„U šali kažem ‘voli kare, voli muške oči’,

ali to su moje maštarije, pesnički talasi u noći.”

Jedva čeka da je sretne

Iako nikada nije imala priliku da upozna svoju muzičku heroinu, Milica priznaje da ju je zavolela odmalena, kroz priče muzičara Ace Šišića, porodičnog prijatelja iz detinjstva. Kako kaže, upravo zbog toga Lepa zauzima posebno mesto u njenom srcu:

„Ceo svoj život volim Lepu Lukić. Najviše volim pesmu ‘Srce je moje violina". Za mene je ona istinska kraljica narodne muzike prirodno lepa, jaka u životnim borbama, žena za kojom su se okretali najbolji muškarci i čije pesme svi vole.“

Obožavana umetnica

Ljubav i poštovanje

Milica otkriva i emotivnu stranu svoje priče. Roditelji su joj preminuli, a Lepa je za nju postala figura koja simbolizuje mudrost, toplinu i snagu. „Često mi kažu da sam mala Lepa Lukić. To mi je ponos i dika“, kaže ona.

Dodaje i da je dugo razmišljala o tome da joj se na neki način oduži: „Ona nam je dala toliko pesama, a ja sam želela da dam njoj makar jedan stih.“

Do susreta još nije došlo, ali Milica se nada da će joj se želja jednog dana ostvariti:

"Kad zapevam, osećam kao da stoji kraj mene i kao da mi kaže: ‘Milice, samo napred, vreme je!’“