Slušaj vest

Mirko Šijan svoju sreću našao je kraj jedne od sestara Rodić. On je pre nekoliko godina Bojani Rodić izgovorio sudbonosno "da".

Nakon svadbe Mirko je sa Bojanom krenuo u vrlo unosan biznis. Njegovi tast i tašta imaju farmu pilića, a Šijan se priključio ovom porodičnom biznisu pa kako tvrde izvori za domaće medije on za dan na pijaci zaradi i do 300.000 dinara.

Koliko se dnevno može zaraditi na pijaci otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - tvrdio je on za Informer.

1/5 Vidi galeriju Mirko Šijan i Bojana Rodić Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Proširio biznis

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan preuzeo je deo porodičnog biznisa svoje žene Bojane Rodić, odnosno tezge na pijaci, a biznis su pored pilića sada i proširili na druge asortimane.

Naime, pored tezgi na kojoj se prodaje sve pileće meso, koje proizvode na farmi u Titelu, Mirko je sa Bojanom proširio posao.

Njih dvoje su zakupili i tezgu u mlečnoj hali, gde se isključivo prodaju domaći mlečni proizvodi, melko, sirevi i ostali proizvodi.

Ide redovno na tezgu

Mirko se, nakon što su prodavci na pijaci Bajloni otkrili detalje o njemu i njegovom radu, oglasio i nije krio čuđenje što je njegov posao izazvao toliku reakciju u javnosti.

- Ne razumem šta je loše u tome da pomažem i radim? Mi se bavimo proizvodnjom i prodajom pilića, naravno da ću otići da obiđem svoju tezgu, pa ko ne bi to radio na mom mestu - rekao je Mirko na samom početku razgovora, pa otkrio da su ga ljudi na pijaci verovatno pomešali sa jednim od njihovih zaposlenih koji je zadužen za prevoz i istovar robe.

- Ljudi su me verovatno pomešali sa vozačem. Imamo vozača koji ujutru rano dovozi robu, istovara je, takođe imamo i prodavačicu, pa nema potrebe da to radim ja, iako mi nije problem. Bojana i ja se više bavimo papirima, ali znamo i ostalo. Imamo zaposlenih koliko hoćete, ali naravno da, kada postoji problem, da ću da se latim i tog dela posla, a i kada nema problema, dođemo da vidimo da li je sve u redu, da obiđemo sve, ne znam šta je tu čudno.