Ratovi na javnoj sceni ne prestaju. Ovoga puta glavni akteri sukoba su Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, i Bojan Jovanovski, zvani Boki 13.
Voditelj podkasta pokušao je da stupi u kontakt s jutjuberom kako bi ga ugostio u svom studiju u Makedoniji, a umesto da prihvati ili odbije gostovanje, on je dobio niz uvredljivih komentara, i to javno. Prema Bakinim navodima, incident je započeo serijom upornijih poziva i poruka, što je izazvalo neprijatnost i dodatno podiglo tenzije.

Ne odustaje od Bake Praseta

Boki 13 uporan Foto: Kurir Televizija, printscreen/youtube/reket, Printscreen/MaisonMargiela

  Ozbiljne uvrede

- Vidite ovo šta meni nakaza šalje. Zove, zove, gle, šta radi, nakaza. Pa onda šalje mi sliku, pa onda opet zove, zove, zove - započeo je Ilić.
Potom je izneo sadržaj poruka koje je dobio od Jovanovskog:
- Ćao, Bogdane, Boki 13 iz Skoplja je kraj telefona. Zovem te nekoliko puta, budi ljubazan kao što si lep i uspešan pa mi se javi, hvala - glasila je prva poruka.
Bogdan je sadržaj kontakta izneo javno, nakon čega ga je Boki ponovo pozvao.
- Vala lud si, sada mi ljudi šalju tvoj komentar. Pa, zovi prvo mene, brate mili, pa onda pričaj u lajvu, ne ujedam - poručio je kontroverzni voditelj.

Nema dlake na jeziku

Baka Prase uvredio voditelja Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Shutterstcok, ATA images

Ozbiljna reakcija

Ilić mu se, po svemu sudeći, nije javio, ali je izneo šta misli o njemu:
- Boki 13 frik šou. Ne možeš da kažeš da sam ja najjači, najbolji i onda kao nešto... Fuj, beži od mene, fujčina - istakao je Baka.
Zasad nije potvrđeno da li je zaista uspostavljen kontakt s Bokijem 13, niti je on zvanično reagovao na Bakine uvrede.
Ilićeva reakcija na društvenim mrežama izazvala je veliku pažnju korisnika koji su podeljeni u mišljenju da li je reč o nesporazumu, provokaciji ili još jednom u nizu javnih sukoba poznatih ličnosti.
Probali smo da kontaktiramo i s Jovanovskim, ali on nije odgovarao na naše pozive.

