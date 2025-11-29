Slušaj vest

Sukob između Bokija 13 i Bake Praseta se nastavlja. Voditelj i javna ličnost Boki 13 je u svom stilu odgovorio jutjuberu koji ga je javno uvredi tako što je pročitao poruke koje muje poslao kada ga je zvao u emisiju.

Oštra reakcija

Kontaktirai smo sa Jovanovskim i on je bez dlake na jeziku porčio Bogdanu Ilću da ga ne dotiču njegove reči.

Nikome ne ostaje dužan

Boki 13 je u svom reagovanju izjavio da, po njegovom mišljenju, „nema mnogo toga da se komentariše oko uvreda“, ali je dodao da smatra da Baka Prase daje, kako kaže, „blamantne izjave“.

- Što se tiče uvreda koje je rekao, nema tu šta puno da se komentariše, naročito o čoveku koji, po mom mišljenju, ne razlikuje kristale od pravih dijamanata. On, kako ja tvrdim, daje izjave koje nemaju veze sa realnošću“, rekao je Boki 13 za Kurir.

On je zatim izneo niz ličnih zamerki na račun Bake Praseta, tvrdeći da jutjuber „preuveličava vrednost stvari koje poseduje“.

- Laže kada govori koliko koštaju neke patike. Patike koje koštaju 500 evra tvrdi da koštaju 5.000. To, po meni, govori više od svih njegovih uvreda, a najviše o njegovim kompleksima“, naveo je Boki 13.

U nastavku je poručio da se ne slaže ni sa načinom na koji se Baka Prase odnosi prema partnerkama i poklonima, navodeći da je „sve to jedan veliki blam“.

Ne bira reči da uvredi

Udario tuk na luk

„Mogu da ga proglasim za najveći blam decenije. Džabe mu automobili, džabe mu novac,po mom mišljenju, nikada neće biti old money. Uvek će biti skorojević i ništa više“, izjavio je.

Na kraju, Boki 13 je dodao da je spreman na javno suočavanje s Bakom Prasetom, gde god to bilo.

„Pozdravljam ga javno i poručujem: možemo da se suočimo gde god hoće — kod mene u studiju, kod njega, na neutralnom terenu. Pa da se izmerimo intelektualno“, zaključio je on.

Baka Prase za sada nije javno odgovorio na ove navode.