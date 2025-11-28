Slušaj vest

Sandra Rešić, šokirala je javnost priznanjem da je pevala dok su muškarci imali intimne odnose sa svojim izabranicama na stolu. Ona je sada govorila o detaljima ove situacije.

Pevačica je sada tvrdila da biznismeni o kojima je govorila nisu poznati javnosti, a da je ona u tom trenutku bila neiskusna.

- Nisu poznati javnosti, njih je bilo više, samo što su nas pozvali nama poznati ljudi koji su pravili neku privatnu žurku. Nisu javne ličnosti, političari, pevači, glumci, ne znam ni da li su biznismeni. Da su javne ličnosti ne bih ispričala tu priču - rekla je pevačica, pa nastavila:

- To je možda trajalo još nekih pet minuta, i onda su nastavili da piju, da se zezaju i uživaju, to je bilo to. Ja sam bila šokirana, kako sam mogla da reagujem? Nisam znala šta da radim, da li da izađem napolje, šta ću... Gledam u kolegu šta će on da uradi, ako ide on, idem i ja, da li da se sakrijemo, da li da bežimo, a oni nisu ni gledali u nas, nisu imali blage veze gde smo mi. To je bilo davno, na početku moje karijere. To mi se sada ne bi desilo za dva života, ne bih dozvolila tako nešto. Dešavalo mi se svašta, neke sitnice, ali ništa tako ekstremno. Ipak sam bila na početku, misliš da treba da budeš profesionalac, pusti, ćuti, zarađuju se pare i misliš da tako treba, ali sada ne bih to dozvolila, naučila sam posao. Ipak sam tada bila dete i mlada, nepoznata, od tog događaja je prošlo sigurno 8 godina, ne znam ni gde su ti ljudi. Šta sam sve preživela u životu, ne treba mi to više - objasnila je pevačica.

"Čučali smo ispod stola dok su imali odnose"

- Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pevamo. Oni će to platiti, nema problema - započela je Sandra tokom gostovanja na Adria TV i dodala:

- On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10–15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: "Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega". Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim. Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali su odnose sa devojkama na sred stola. Oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju.