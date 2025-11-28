Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Jovanović pre sedam meseci je rodila devojčicu, a pola godine nakon toga je izgovorila sudbonosno da partneru Nikoli, koji nosi nanogicu. Nakon zajedničkih fotografija i snimaka sa venčanja, zbog jednog poteza Zadrugarke ljudi na mrežama pišu da su se sigurno već razišli.

Ana Jovanović pre mesec dana objavila je na Instagramu fotografiju u venčanici, a ubrzo su krenuli i snimci sa prvog plesa i mladenačke torte. Svadba je prošla u veselju, a mnogi su komentarisali da je ona izgledala prelepo.

Međutim, sada su fanovi digli "uzbunu" na mrežama da je došlo do pucanja ovog odnosa, tačnije da Nikola i Ana nisu više zajedno i da su se posvađali.

Ove spekulacije su krenule zbog Instagram profila Ane, budući da je obrisala sve fotografije sa Nikolom sa svog naloga, te je samo ostavila svoje fotke, kao i fotke i snimke sa ćerkicom.

Ana se nije oglašavala ovim povodom, ali nije ni demantovala da se razvodi pre nego što su se slegli utisci sa svadbe.

Muž nosi nanogicu

Podsetimo, njen partner Nikola je trenutno na izdržavanju kućnog zatvora, pa tako nosi nanogicu.

- Skroz sam se promenio i smirio, ranije sam pravio gluposti, sada sam okrenut porodici i ženi. Nosio sam nanogicu šest meseci, ali imam još godinu dana - rekao je Nikola za "Hajp".

