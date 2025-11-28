Slušaj vest

Mnogi domaći pevači navikli su da ih gosti na veseljima zasipaju parama, ali malo ko može da se pohvali onim što je doživela pevačica Natalija Toskić. Na jednoj proslavi, dok je bila glavna zvezda večeri, bakšiš je samo pljuštao – i to ne u klasičnim novčanicama, već u uredno složenim snopovima.

Ipak, pravi šou desio se kada je zapevala pesmu „Ne dam bolu“ Verice Šerifović. Ta numera je toliko pogodila prisutne da su ljudi počeli da skidaju satove sa svojih ruku i bukvalno je obasipali njima. Navodno je završila sa čak 20 satova samo za jednu pesmu!

Video ovog nesvakidašnjeg trenutka ekspresno je eksplodirao na mrežama, a mnogi komentarišu da ovakav presedan estradna scena još nije videla.

Životna priča pevačice ravna je odličnom svenariu za jedan holivudski film

Kada se sa 13. godina u njen život pojavio poznati gitarista, koji je na mrežama čuo kakav talenat poseduje Natalija, sve se preokrenulo.

- Nisam verovala da će se sve to tako desiti i da ću tako brzo dobiti priliku da živim svoj san. Potičem iz skromne porodice koja nije imala mogućnost da mi obezbedi uslove da se na pravi način bavim muzikom. Nikada neću zaboraviti dan kada se pojavio Mile Pačkare koji je mom tati predložio da me producira i da utiče na moj profesionalni put. Tata je znao kakve su moje ambicije i u dogovoru sa njim, napravili smo dogovor. - počinje priču ova talentovana devojka.

Mnogi su zatečeni njenim talentnom, brojem pesama koje zna, kao i veštinom da u rekordnom roku nauči pesmu, kao i to da danas može da peva na devet svetskih jezika.

-U početku smo tražili adekvatnu pesmu za moje godine, jer ne mogu da pevam o nekim odnosima i temama koje nisam doživela. Znam da su svi najviše odreagovali na to kako mogu da pevam na stranim jezicima. Trenutno razumem i mogu da pevam na: Turskom, Indijskom, Ruskom, Engleskom, Jermenski, Rumunski, Španski…

Od kada je počela svoj profesionalni put, deo je svih važnih slavlja porodica u dijaspori i regionu, pa je tako nastupala sa brojim poznatim imenima a uz nju često stoji i poznati harmonikaš Borko Radivojević.

-Život moje porodice promenjen je iz korena, živimo u novom domu, potpuno drugačiji kvalitet života a najponosnija sam što sve mogu da obezbedim od mog talenta i rada. Nastupala sam sa mnogim muzičkim zvezdama a najviše volim kada oni ostvareni bez sujete komentarišu moj stil pevanja. Najznačajniji trenutak je kada me je Zorica Brunclik na svom solostičkom koncertu na Tašmajdanu izvela na binu i kada smo zajedno pevale- ponosno govori Natalija.

