Kultni bend predvođen harizmatičnim Sejom Sexonom, autorom britkih stihova i istinskim hroničarem našeg podneblja, nastupiće 28. i 29.11.2025. u sarajevskom klubu Cinemas Sloga, gde će održati koncerte za svoje fanove.

Bend zahvaljujući energiji koja ne jenjava ni nakon više od četiri decenije i dalje neumorno radi i stvara. Tako su u 2025. godini, uz mnoge održane koncerte, objavili i dva live albuma: slavljenički "Pušenje ubija", sa zagrebačke Šalate, gde su 2024. obeležili 40 godina od objave albuma "Das ist Walter" i akustični "Uživo u Lisinskom“, s projekta "Neuštekani", koji je snimljen 8.2.2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Koncerti u Slogi biće prvi nastupi grupe Zabranjeno pušenje u Sarajevu nakon dva rasprodana koncerta u BKC-u u krajem 2025. i spektakularnog koncerta u Skenderiji, održanog u proleće 2025, kojim je obeleženo 40 godina od objavljivanja albuma "Das ist Walter".

Svojim revolucionarnim pogledom i idejama, Zabranjeno pušenje je još davne 1980.godine, unelo novu energiju i pravac u muziku, ali i u društvo. Od tada do danas, nakon dvanaest studijskih i šest live-kompilacijskih albuma, Zabranjeno pušenje održava nivo kvaliteta i energije istim, ako ne i boljim, nego na početku. Vrhunsku i dobro uhodanu postavu čine Davor Sučić aka Sejo Sexon, Robert Boldižar Robi, Toni Lović, Branko Trajkov Trak, Dejan Orešković Klo i Anđela Zebec. Noviji dodatak ekipi je talentovani kompozitor i svirač usne harmonike, višestruki dobitnik Porina, Tomislav Goluban.

Danas Zabranjeno pušenje ima status kultnog sastava širom sveta, a publiku im čine sve generacije koje cene njihovu specifičnu kombinaciju humora, angažovanih tekstova i prepoznatljivog sarajevskog duha. Od legendarnih hitova, sve do novijih pesama koje zadržavaju istu dozu humora, satire i društvene oštrice, Zabranjeno pušenje publici svakim koncertom, isporučuje neverojatnu energiju i spontanost. Kada tome dodamo bliski odnos koji imaju s publikom, kojeg svojim šarmom i zabavnim pričama između pesama održava Sejo - imamo fenomen koji traje više decenija.

Koncerti u Slogi će ujedno biti i promocija live albuma "Pušenje ubija" snimljenog na slavljeničkom koncertu u Zagrebu, kojim se takođe obeležilo 40 godina od objavljivanja albuma "Das ist Walter”.