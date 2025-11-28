Slušaj vest

Filip Đukić ne krije da gaji simpatije prema Aniti Stanojlović. On je u rijalitiju "Zadruga - Elita 9" otkrio zbog čega ne može da bude sa njom u vezi, nakon čega je nastao muk u Beloj kući.

- Anita mi jedina odgovara. Da, ja želim da budem pored nje i u ozbiljnog vezi, ali ja sam rekao da imam preveliki problem, kao što sam i rekao, jer ona ima dete - kazao je on.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

- Ne želim da je povredim, jer sam se izjasnio i ranije da je to velika kočnica kod mene - rekao je potom Filip.

- Meni nije jasno. Rekao si onda da ti se dopada zauzeta Teodora, sad ti se dopada Anita odjednom. Ti se ponašaš kao da su devojke ovde na čiviluku, nisi jasan nikom ja mislim - dodao je Ivan Marinković.

- Ne teram Anitu da bude sa mnom. Rekao sam da bih bio sa njom, ne da želim sad. Ne moram ni da pričam sa njom. Anitu poznajem najduže, lepo se ponaša, rekao sam da bih bio sa njom. Teodora mi se dopala fizičiki, rekao sam da ako se poklopimo, da bih ušao u odnos, nismo se poklopili i završili smo sve - kazao je Filip potom, iznenadivši mnoge.

Stanislav Krofak o Aniti

U "Eliti" se poslednjih dana mnogo spekulisalo o odnosu Anite Stanojlović i bivšeg učesnika Stanislava Krofaka, naročito nakon što joj je Asmin Durdžić podvalio cveće uz poruku "Budemo videli", koja ju je navela da pomisli da joj je upravo MMA borac poslao cveće.

- Mi smo se jedno vreme konstantno dopisivali i znam njeno mišljenje o svemu. To dopisivanje je bilo ovog leta, trajalo je mesec i po dana, ali nismo se nikada videli – rekao je Stanislav, a na pitanje da li je to bilo muvanje ili nešto drugo, kroz osmeh je odgovorio.

1/5 Vidi galeriju VANJA I STANISLAV KROFAK U TAJNOJ AFERI? Ušao u Elitu, pa otkrio šok istinu: Čuli smo se satima, lepo se družimo... Foto: Printscreen

- U porukama je bilo svašta tu se završilo i to je to. Bilo je svega, ne mogu se setiti jer je bilo pre par meseci, ali ne mogu sada otvarati poruke. Normalno smo se dopisivali, ne želim da otkrivam da li se ona meni svidela ili ja njoj jer je ona unutra i ne želim da joj pravim probleme i da dobija pitanja u vezi mene. Neka ostane na tome, da se nismo videli i da se tako završilo, ali stoji da je lepa i zgodna devojka - rekao je on.

