Supruga vlasnika „Pinka“, Željka Mitrovića, Milica Mitrović, podelila je na Instagramu snimak sa intimnog porodičnog okupljanja. Tom prilikom otkrila je i raskošnu trpezu u kojoj je porodica uživala tokom slavlja. Povod je bio obeležavanje Dana zahvalnosti, američkog praznika koji je juče proslavljen.

Na porodičnom ručku bio je i dečko njihove ćerke Andree, Amerikanac Šon, sa kojim je već neko vreme u vezi.

Supruga vlasnika televizije "Pink" Željka Mitrovića, Milica Mitrović, na Instagramu je podelila snimak sa porodičnog slavlja. Ona je pokazala bogatu trpezu u kojoj je porodica uživala tokom okupljanja Foto: Prinstcreen

Na snimku se jasno vidi da je sto bio prepun raznovrsnih đakonija – od čorbi i salata, preko nekoliko torti, pa sve do centralnog jela koje je neizostavno za Dan zahvalnosti: punjene ćurke.

 Željko Mitrović najavio otkaze na Pinku

Podsetimo, Željko je na dan svoje krsne slave najavio da će dati otkaze velikom broju radnika. On je krenuo od Odeona, ali najavio je da se tu neće zaustaviti.

Milica i Željko Mitrović Foto: ATA images, Printscreen, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

- Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG, je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! Bez milosti, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i “bumbarima” Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od 0 sa novim ljudima i novim igranim projektima! - napisao je Mitrović koji je potom zatvorio pozorište Odeon.

