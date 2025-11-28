Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić uzburkala je estradu tvrdeći da joj je Žika Jakšić svojevremeno sabotirao karijeru dok je bila pod okriljem Grand produkcije.

Mina je prvi put otvoreno progovorila o tom periodu, ističući da je uložila čak 100.000 evra, snimila tri albuma, a kako kaže, nije videla ni dinar.

Najviše ju je zabolela situacija kada, tvrdi ona, Žika nije emitovao jedan njen snimak, što je doživela kao jasnu poruku da je neko želi skloniti sa scene.

– Tačno je, stalno su me sabotirali. Sama sam krčila put, sama sve finansirala, sve što sam pozajmila vratila sam – poručila je Mina, ne krijući ogorčenost.

Žika Jakšić ne zna o čemu Mina priča

Kako bismo dobili drugu stranu priče, kontaktirali smo Žiku Jakšića, koji je kratko i jasno poručio da ne zna o čemu pevačica govori.

– Ja sam se u Grandu isključivo bavio karijerama Zvezda Granda i svime što je povezano sa tim takmičenjem. Sa ostalim pevačima Grand produkcije nisam imao dodira i nemam pojma o čemu Mina priča – rekao je Žika za Kurir.

