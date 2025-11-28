Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić  uzburkala je estradu tvrdeći da joj je Žika Jakšić svojevremeno sabotirao karijeru dok je bila pod okriljem Grand produkcije.

Mina je prvi put otvoreno progovorila o tom periodu, ističući da je uložila čak 100.000 evra, snimila tri albuma, a kako kaže, nije videla ni dinar.

Mina Kostić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

Najviše ju je zabolela situacija kada, tvrdi ona, Žika nije emitovao jedan njen snimak, što je doživela kao jasnu poruku da je neko želi skloniti sa scene.

– Tačno je, stalno su me sabotirali. Sama sam krčila put, sama sve finansirala, sve što sam pozajmila vratila sam – poručila je Mina, ne krijući ogorčenost.

Žika Jakšić ne zna o čemu Mina priča

Žika Jakšić i Dajana Foto: Kurir, Printscreen, Aleksandar Jovanović

Kako bismo dobili drugu stranu priče, kontaktirali smo Žiku Jakšića, koji je kratko i jasno poručio da ne zna o čemu pevačica govori.

– Ja sam se u Grandu isključivo bavio karijerama Zvezda Granda i svime što je povezano sa tim takmičenjem. Sa ostalim pevačima Grand produkcije nisam imao dodira i nemam pojma o čemu Mina priča – rekao je Žika za Kurir.

Ne propustiteStarsŽIKA JAKŠIĆ OTVORIO VRATA SVOJE LUKS VILE: Moderan nameštaj, na zidovima skupocene slike i ikone... Kućna pomoćnica raspremila svaki kutak bogate kuće
Žika Jakšić
StarsŽIKI JAKŠIĆU SE SRCE SLOMILO PA PLAKAO KAO KIŠA UŽIVO U PROGRAMU! Setio se šta je morao da radi nakon razvoda, javnost nije imala pojma o ovome
Žika Jakšić ronio suze zbog Milice Todorović
StarsPEVAČ SE POSVAĐAO SA ŽIKOM JAKŠIĆEM! Besno napustio scenu i otišao vozom kući: Sad otkrio detalje rasprave: Zvao me je sledećeg dana...
zikajaksic.jpg
StarsŽIKA JAKŠIĆ KUPIO SEBI GROBNO MESTO! Počivaće pored Saše Popovića: Tu je trebalo da bude Bane Obradović, ali je ustupio mesto Popoviću jer je iznenada otišao
Žika Jakšić Saša Popović

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP556 Izvor: kurir tv