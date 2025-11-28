"ZVALI SU ME DASKA, PA SAM URADILA SILIKONE" Pevačicu vređali zbog izgleda, otac je podržao da se operiše!
Pevačica Katarina Grujić danas važi za jednu od najatraktivnijih zvezda na domaćoj sceni, iako je ranije imala ozbiljne komplekse u vezi sa svojim izgledom. Prvi estetski zahvat uradila je sa svega 20 godina, kada je ugradila silikone, a sada samouvereno ističe svoje obline i često izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama.
Nedavno je pozirala u elegantnoj kombinaciji – dugoj crnoj suknji sa visokim prorezom i beloj bluzi dubokog dekoltea. U ovom izdanju posebno su do izražaja došli njen bujni dekolte i tetovaža iznad grudi.
Katarina je ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama i otkrila da je imala punu podršku svog oca kada je odlučila da ugradi silikone.
– Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam – priznala je svojevremeno Kaća u emisiji „Amidži šou“.
"Otac je bio uz mene"
Rekla je da je svima bilo čudno što je otac podržao njenu odluku da uveća grudi.
- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža, ona je na to reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema" - rekla je pevačica svojevremeno i dodala:
- Sa dvadeset godina sam uradila grudi, o tome otvoreno pričam i ne vidim ništa loše. Znam koliko je teško i u pubertetu i posle i sa 20 godina nije lako, pa ni sa 25, 30, 40 godina nije lako kada te neko kritikuje, kada ti se meša u život. Uvek otvoreno pričam o tome, ako nekome nešto smeta, pa zašto da ne uradi, zašto da ne promeni to nešto na sebi. Zato postoji estetska hirurgija, zato smo u 21. veku.
Kurir.rs