Pevačica Katarina Grujić danas važi za jednu od najatraktivnijih zvezda na domaćoj sceni, iako je ranije imala ozbiljne komplekse u vezi sa svojim izgledom. Prvi estetski zahvat uradila je sa svega 20 godina, kada je ugradila silikone, a sada samouvereno ističe svoje obline i često izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama.

Nedavno je pozirala u elegantnoj kombinaciji – dugoj crnoj suknji sa visokim prorezom i beloj bluzi dubokog dekoltea. U ovom izdanju posebno su do izražaja došli njen bujni dekolte i tetovaža iznad grudi.

Katarina je ranije otvoreno govorila o estetskim korekcijama i otkrila da je imala punu podršku svog oca kada je odlučila da ugradi silikone.

– Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam – priznala je svojevremeno Kaća u emisiji „Amidži šou“.

"Otac je bio uz mene"

Rekla je da je svima bilo čudno što je otac podržao njenu odluku da uveća grudi.

- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža, ona je na to reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema" - rekla je pevačica svojevremeno i dodala:

- Sa dvadeset godina sam uradila grudi, o tome otvoreno pričam i ne vidim ništa loše. Znam koliko je teško i u pubertetu i posle i sa 20 godina nije lako, pa ni sa 25, 30, 40 godina nije lako kada te neko kritikuje, kada ti se meša u život. Uvek otvoreno pričam o tome, ako nekome nešto smeta, pa zašto da ne uradi, zašto da ne promeni to nešto na sebi. Zato postoji estetska hirurgija, zato smo u 21. veku.