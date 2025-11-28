Slušaj vest

Voditeljka Sanja Kužet ima tri sina, a svog najmlađeg naslednika donela je na svet prošle godine u julu mesecu. Sanja je sada pokazala koliko su joj sinovi porasli.

Naime, Sanja je najmlađeg sina snimala kako šeta po parku. Mališan je na sebi imao jaknu i kapu obzirom da je napolju hladno, a tu je po svemu sudeći bio i njihov kućni ljubimac.

Na sledećoj objavi ona je podelila sliku svog starijeg sina, koji je mlada nada fudbala. On je bio obučen u dres u sa drugarima je trenirao.

Muž joj je direktor marketinga

Podsetimo, svog partnera Nemanju Živojinovića, inače danas direktora marketinga u jednoj auto kući, voditeljka ne eksponira u medijima, a na pitanje da li ga krije od javnosti i zašto se nije pojavio prošle godine u finalu „Zvezda Granda“, odgovorila je:

- Ma ne, mi smo dugo zajedno. Normalno se krećemo i izlazimo, nema tu razloga da bilo ko koga krije. Samo prosto mislim da njemu nije mesto na finalu. To je moje radno mesto i zaista nikada nije dolazio na moj posao. To nije ni deo njegove profesije, ali kada nas na nekim događajima vide zajedno, tu nije nikakav problem i da nas uslikaju - objasnila je Sanja.