Slušaj vest

Učesnicima "Elite 9" pušten je klip u kom su učesnici imali priliku da vide kako Bora Santana roni suze uz pesmu ''Samo mene volela si lažno''.

Mnogi su stekli utisak da je to zbog Milice Kemez, njegove bivše supruge, pa je on otvorio dušu o njihovom odnosu.

- Volela me je lažno, da. Ona nije bila iskreno sa mnom. Meni je krivo jer nisam slušao prijatelje, koji su mi govorili da nije iskrena. Ja se ne bih više vraćao u taj odnos - rekao je Bora Santana prvo.

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: ATAIMAGES, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

- Meni je rekla Milica da me više ne voli i rekla je: ''Videćeš kako će ti biti''. Ona je spremala mene za to da će biti sa nekim, sa kim je sada. Vraćam film koliko su me obmanjivali dugo, Milica i čovek koji je u mojoj kući godinama bio - dodao je on u rijalitiju.

- Da, pogađa me ta pesma ''Samo mene volela si lažno'', nije mi lako kad je čujem, iskren da budem - rekao je Bora.

"Meni prolazi kroz glavu koliko su me lagali..."

Bora je nedavno otkrio da sumnja da su njegova bivša supruga i njegov prijatelj već duže vreme imali kontakt.

- On se vratio sa Kopaonika dva dana ranije da bi išao na njen rođendan. Sad mi je sve jasno. Meni prolazi kroz glavu koliko su me lagali, možda su sve unapred dogovorili. Sumnjam da me varala i tokom braka - izjavio je Bora.

Kurir.rs

Bora Santana za Kurir pre ulazak u Elitu: