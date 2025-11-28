Slušaj vest

Rodna kuća pevačice Lepe Lukić u selu Miločaj kod Kraljeva navodno je prodata 2023. godine na javnoj licitaciji po ceni od 1.000.000 dinara, a onda je usledio obrt.

O ovoj kući se u medijima već pisalo više puta, uglavnom se pominjalo kako je folk pevačica bila jako vezana za svoj dom, u kojem je provela detinjstvo

Često je pričala o tome da je rado odlazila tamo, posebno dok su joj majka Milosija i brat Rajko bili živi. Razlog zbog čega je ova kuća otišla "pod doboš", prema rečima izvora Kurira 2021. godine, jeste neplaćanje kredita od 10.000 evra, koji je svojevremeno podigao pevačicin bratanac Rade Jovanović.

- Rade je imovinu založio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Onda je taj dug preuzela jedna firma iz Beograda koja se bavi otkupom dugova, to je urađeno po starom zakonu o izvršenju, koji je podrazumevao prvu prodaju na 60 odsto, a drugu na 30 odsto od procenjene vrednosti. Kuća je prodata odmah na 60 odsto, a Rade se nije pojavio na tom ročištu, iako je bio uredno pozvan. Osim kuće, prodato je i zemljište pod zgradom i jedna livada treće klase. Sve to je prodato za malo više od milion dinara. Za to je bila zadužena javna izvršiteljska kancelarija Z. S. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila jedna žena iz susednog sela - naveo je tada izvor.

Iako se svojevremeno u medijima spekulisalo da u toj kući njen bratanac ne živi, izvor tvrdi da je Rade živeo tu, ali da uopšte nije brinuo o njoj i da ju je poprilično zapustio.

- Auuu, da li je to istina? Pa kako oduzeta, zašto i ko je to uradio? Kako meni niko nije javio, joooj... Bratanac me o tome nije obavestio, prvi put sad čujem za to. Zvaću ga da proverim o čemu se radi. Ne želim da verujem da je to istina - rekla je Lepa kada se to desilo.

Ipak, kasnije je Rade uspeo da vrati kuću. Rade je kuću u selu Miločaj kod Kraljeva otkupio od nove vlasnice - žene iz obližnjeg sela, koja je na licitaciji dala najbolju ponudu.

- Rade je rekao da mu je novac obezbedila ćerka, koja živi, čini mi se, u Belgiji. Ostao je da živi tu u kući sa suprugom, mislim da je ona iz Pljevalja. Pokraj kuće drže i etno-restoran - govorio je izvor u martu 2022. godine.

Kristijan Golubović bio zainteresovan za Lepinu kuću

Pre šest godina Kristijan Golubović je u jednom rijalitiju ispričao kako je hteo da kupi Lepinu rodnu kuću.

- Volela bih da Kristijan izađe sa Farme kako bi kupio kuću u kojoj sam se rodila. Treba s mojim bratancem da potpiše ugovor - izjavila je svojevremeno Lepa za medije, dok je Golubović to potvrdio.

- Lepa je samo posrednik u kupovini. Kupiću je iz hobija. Nije nova kuća i cena je nekih 7.000 ili 8.000 evra. Lepa i ja ćemo da se pobratimimo i čuvaću mesto gde je ona odrasla - objasnio je Kristijan. Ipak, do kupovine nije došlo jer je Lepin bratanac tražio 25.000 evra, pa se na kraju Golubović predomislio i otišao bez kupljene kuće, jer nije imao toliko para.

