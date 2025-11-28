Slušaj vest

Andrija Đogani, poznatiji kao Baki B3 promenio je život nakon izlaska iz rijalitija. Poznato je i da su braća Đogani njemu stričevi, pa se osvrnuo na odnos sa njima i njihovim porodicama.

Baki ističe da je uspeo da prebrodi sve teške trenutke, te da mu je sada fokus porodica.

- Pa jeste, gust mi je raspored. Kad sam izašao iz rijalitija trebalo mi je vremena da se adaptiram na slobodu koja nema cenu, na ovaj normalni život. Sve sam radim, sve radim na društvenim mrežama. Kako su krenuli koncerti, nastupi, dodatno moram da budem i sa klincima, imaju šest i osam godina i supruga, to je raspad sistema. Borba sa njima. Sve je ludilo, ali ne žalim se, aktivan sam, živnuo sam - rekao je on, dodajući:

1/16 Vidi galeriju (FOTO) MOŽETE LI DA GA PREPOZNATE: Ovako je nekada izgledao Baki B3! Foto: Fejsbuk

- Prija mi sve što se dešava oko mene, a dešavaju mi se mnogo dobre stvari. Nema čoveka da nema neki problem, ja ne znam kako sam uspeo da se izborim sa time, mentalno sam jak. Uspeo sam da me ne dotiče ništa, da nekako tu barikadu. Ne prihvatam sve k srcu, to je moja pobeda. Lepo mi je, svi poslovi, deca, privatni život. Živ čovek može sve, nije mi ništa teško.

Baki je istakao da se nikada u porodične odnose Đoganijevih nije mešao, te da neretko nastupa sa Anabelom Atijas, bivšom suprugom njegovog strica Gagija Đoganija. Baki B3 je delio samo komplimente Atijasovoj.

- Nikada nisam bio prepreka, niti da guram nos u nečiji život ili problem. Jeste da smo mi familija i družimo se, život nas je odveo na neku drugu stranu, nemamo mnogo vremena ni da se vidimo i čujemo. Dobro, ja sa njom nikad nisam imao problem, dobra je, fantastična, lepo radi svoj posao. Uklopili smo se, ona je pevala pesme “Fanki džija”, one njihove stare pesme iz 90-ih, peva narodnjake, scenski dobro izgleda, brine o sebi, dobro izgleda za svoje godine, radio sam da njom, komunikativna je. Radili smo na Malti i opet ćemo u Čačku biti zajedno. Lepo je sarađivati sa njom - rekao je Baki, osvrnuvši se na nastupe u inostranstvu:

1/7 Vidi galeriju Baki B3 Foto: Kurir Televizija

- Dobra pesma, otvara gvozdena vrata, možda sad zvučim prepotentno, sad ja nešto glumatam, ono što je dobro i kvalitetno to ostaje. Na Malti ima dosta naših ljudi. Dobra pesma, nađe svoj put.

Rijaliti je gori od zatvora

Kako pojedini rijaliti učesnici komentarišu da je učešće u rijalitiju gore od zatvora, Baki je podelio svoja iskustva:

- Jeste, gori je od zatvora. Neko sam ko je skroman, nisam hteo da patetišem, niti sam se dičio jer sam bio sa druge strane zakona, dete sam razvedenih roditelja i kao klinac sam završio tamo gde nije trebalo, mogu da kažem da sam domsko dete, bio sam neko ko je bio iza brave. Kad uporediš sve to i taj moj put ka ovom cilju danas gde jesam, ovo je borba sa samim sobom. Ovamo gde sam ja bio si znao gde je kome mesto i kako sme da se ponaša, koliko mentalno treba da budeš jak, meni rijaliti nije teško pao, već ljudi, profili na koje smo bili osuđeni jedni na druge. Nosio sam se sa svim tim, rijaliti sam prošao kao klinac, ovo mi je bio odskočna daska. Deca su mi mnogo nedostajala, moja porodica koju više nikad ne bih zamenio ni za jedan rijaliti i ni za koje pare - kaže Baki.

Kurir.rs/Blic

Baki B3 oduševljen ćerkinim glasom: