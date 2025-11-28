Slušaj vest

Na večerašnjem koncertu Tonija Cetinskog u Sava Centru desio se trenutak koji je podigao publiku na noge.

Tokom izvođenja pesame "Krik", starija gospođa iz publike prišla je bini i pružila Toniju ručno pleteni šal koji je sama napravila specijalno za njega.

Dirljiv trenutak usred koncerta Tonija Cetinskog Izvor: Kurir

Vidno dirnut gestom, Toni je sišao ka ivici bine, uzeo poklon, zahvalio joj se i – na oduševljenje cele sale – nežno joj poljubio ruku. Publika je reagovala aplauzom i ovacijama, stvarajući atmosferu koju će mnogi pamtiti.

Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ovaj emotivni momenat još jednom je pokazao koliko je Cetinski povezan sa svojom publikom i koliko pažnju i ljubav ume da uzvrati onima koji ga godinama prate.

Kurir.rs

