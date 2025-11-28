Slušaj vest

Na večerašnjem koncertu Tonija Cetinskog u Sava Centru desio se trenutak koji je podigao publiku na noge.

Tokom izvođenja pesame "Krik", starija gospođa iz publike prišla je bini i pružila Toniju ručno pleteni šal koji je sama napravila specijalno za njega.

Dirljiv trenutak usred koncerta Tonija Cetinskog

Vidno dirnut gestom, Toni je sišao ka ivici bine, uzeo poklon, zahvalio joj se i – na oduševljenje cele sale – nežno joj poljubio ruku. Publika je reagovala aplauzom i ovacijama, stvarajući atmosferu koju će mnogi pamtiti.

Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu

Ovaj emotivni momenat još jednom je pokazao koliko je Cetinski povezan sa svojom publikom i koliko pažnju i ljubav ume da uzvrati onima koji ga godinama prate.

