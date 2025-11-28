Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica tvrdi da je policija uzela od njega i Filipa Đukića izjavu zbog nedavnog fizičkog napada.

Bebica je ove tvrdnje ispričao svojoj bivšoj verenici Teodori Delić, a isečak iz programa njihovog razgovora završio je na društvenim mrežama.

Odmah mi je rekao spremi se i krećeš - ispričao je Bebica.

- Šta privela te policija? to bilo u Trebinju? - pitala je Tedora.

- Ne, ovde je došao. Uzeo mi izjavu. prvo je bio Filip pa ja. Ja se oblačim, nisma znao ni ko je - otkrio je Bebica.

"Sestre su išle s njegovom slikom da mu skidaju magiju“

Podsetimo, otac Nenada Macanovića Bebice je nedavno otkrio da je porodica zbog ljubavnog odnosa Miljane Kulić i sina propatila.

- Sa Miljanom je isto luda kuća bila. Neće se taj skrasiti ni sada, sve su tamo budale i svi imaju puter na glavi, a izbori su mu bili totalno loši i jedna i druga. Miljana je bila spremna na sve i ona njena majka isto. Milan Milošević je zvao moju ćerku Ivanu i onda su ona i druga Bebičina sestra Tijana, išle sa slikom da mu skidaju magiju. Drugi dan je zvao iz Niša da dođemo po njega, nikada nisam verovao u to, ali na kraju ispada da je tačno – ispričao je on i dodao da dok mu je sin bio sa Miljanom nisu imali komunikaciju.

