Slušaj vest

Kristina Spalević trenutno prolazi kroz pravi životni pakao.

Spalevićka je otkrila da se njen otac suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, te je progovorila o nemilom događaju.

- Otac mi je imao srčani udar juče oko deset sati, na intenzivnoj je nego sad – rekla je Kristina na Redtvu, a Kristijan joj trenutno pruža veliku podršku.

Spontani pobačaj, a onda usledio pakao

Podsetimo, pre tri godine, kada je Kristina ostala u blagoslovenom stanju, izgubila je bebu i samo nekoliko dana kasnije završila ponovo u bolnici zbog gangrene slepog creva.

Naime, Kristini se tada pogoršalo zdravstveno stanje, a na Instagramu je tada otkrila svojim pratiocima da je operacija bila vrlo komplikovana.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

- Operisala sam slepo crevo. Imala sam gangrenu istog. Međutim, operacija je bila znatno komplikovanija jer sam imala unutrašnje krvarenje kao posledicu gubitka ove trudnoće - istakla je ona.

- Ona je imala tešku upalu slepog creva, koju je uhvatila gangrena. Jako trovanje i jaka komplikacija. Mi smo mislili samo da smo izgubili bebe, a kada smo otišli tamo videli su da je crevo skroz izvrnuto. Sve je ukazivalo da je još neki organ nastradao. Kad već nije mogla da ustane na noge, ja sam shvatio da to nešto nije u redu. Ja sam mislio da u najmanju ruku hoće da mi umre ovde. Rekli su da je teška komplikacija sa debelim crevom. Dok je ne otvore ne mogu da vrše neke detaljnije prognoze - pričao je Kristijan.

Imala pet intervencija

Kristina Spalević, koja je dva puta postala majka, već duže vreme ima želju da povrati izgled tela koji je imala pre trudnoća. Sada je odlučila da taj cilj i ostvari, zakazala je estetsku intervenciju na jednoj privatnoj klinici kako bi transformisala svoju figuru.

– Jedva čekam da se vratim kući, sada su mi ovi prvi dani najteži. Operacija je završena juče u 17 časova, a danas sam već uspela da prošetam dva puta. Uradila sam takozvani “Mommy makeover” , liposukciju stomaka, zatezanje i ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, kao i podizanje grudi uz implante – ispričala je Kristina.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: