U jednoj od najpoznatijih kafana u srcu Skadarlije, nastupala je pevačica Aleksandra Dabić koja je svojim energičnim nastupom atmosferu dovela do usijanja.

Svi već dobro znaju da je Aleksandra pravi profesionalac, ali ono što se desilo u popularnoj kafani bilo je nešto što će se dugo pamtiti.

Pevačica je izvodila svoje najpoznatije hitove, ali i pesme svojih koleginica, a njen glas i harizma brzo su osvojili sve prisutne.

U jednom trenutku pevačica je prekinula nastup jer od gromoglasnog aplauza nije mogla da nastavi da peva.

- Nisam mogla da sakrijem suze jer sam ovako iskrenu emociju samo nekoliko puta doživela za 20 godina koliko se bavim ovim poslom. Beogradska publika je još jednom pokazala da je posebna - iskreno je rekla Dabićeva kroz osmeh.

Ova noć ostaće upamćena, a Aleksandrin nastup postao je jedan od glavnih tema beogradskih ulica.

