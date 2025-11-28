Slušaj vest

Mnogi domaći izvođači izdvajaju velike sume novca za snimanje spotova, što im se na kraju često isplati. Jedan spot Saše Kovačevića je, pak, papreno plaćen, te je na prvom mestu u Srbiji kad je cena u pitanju.

Saša drži rekord, pa nimalo nije štedeo ne bi li sve što je zamislio prikazao publici.

1/5 Vidi galeriju Saša Kovačević pravi picu Foto: Kurir Televizija

Njegov spot za pesmu "Prevarena" je sniman na više lokacija i uz filmsku ekipu, pa su zato troškovi morali da budu poveliki.

Ovaj spot je koštao oko 100 hiljada evra, kako prenosi "Grand", dok isti sada ima oko 60 miliona pregleda, pa je jasno da su njegovi fanovi prepoznali uloženo.

Saša tvrdi da ga je Emina više puta povredila

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović široke ruke Foto: Boba Nikolić

Saša Kovačević je, podsetimo, nedavno odlučio da progovori o odnosu sa koleginicom Eminom Jahović.

On nije bio gost na njenim nedavnim koncertima u Beogradu, a onda je otkrio da ga je Emina povredila više puta.

- Svakog od kolega poštujem. Dva, tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem - rekao je Saša Kovačević u emisiji "Amidži šou".

- Moram da reagujem. Taj naš problem datira odavno, godinama. Moram da se odbranim, da stanem u gard, ovo su normalne stvari u poslu - dodao je Kovačević tad o odnosu sa Eminom.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: