POZNATA VODITELJKA BILA UHAPŠENA Nataša Aksentijević otkrila da je bila iza rešetaka: Provela sam u ćeliji ceo dan...
Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević je nedavno priznala da je bila iza rešetala.
Javno je govorila o periodu kada je bila u zatovoru, te otkrila zbog čega je bila privedena.
- Pre 30 godina sam bila uhapšena. Došli su u moju gimnaziju, dobili su informaciju da sam bila u tom nekom otporu koji je hteo da smeni tada predsednika Slobodana Miloševića. Policija me je privela na razgovor koji je trajao - rekla je Nataša.
"Ceo dan sam bila u ćeliji"
Kako je otkrila, policija nije bila baš ljubazna, te su je ispitivali satima:
- Tada se razgovor sa policijom razlikovao. Prošlo je od tada četvrt veka, a bila sam u ćeliji ceo dan. Sećam se, skinuli su mi pertle, pa sam čekala da dođu ti inspektori koji su me ispitivali, a nisu bili blagonakloni - ispričala je Nataša.
Nataša Aksentijević šokirala izjavom o roditeljima
Nataša Aksentijević se neretko šali na svoj račun, ali je tokom jedne emisije njen komentar o roditeljima sve šokirao.
Naime, Nataša je jednom prilikom progovorila o porodičnim odnosima i otkrila da nisu toliko dobri. Nju je koleginica oslovila njenim devojačkim prezimenom Miljuš, usred čega ju je prekinula i istakla da više voli prezime svog supruga, a onda otkrila razlog razočaranja u svoju porodicu.
Kurir.rs
Nešto moje. Nataša Aksentijević.