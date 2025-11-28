Slušaj vest

Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević je nedavno priznala da je bila iza rešetala.

Javno je govorila o periodu kada je bila u zatovoru, te otkrila zbog čega je bila privedena.

- Pre 30 godina sam bila uhapšena. Došli su u moju gimnaziju, dobili su informaciju da sam bila u tom nekom otporu koji je hteo da smeni tada predsednika Slobodana Miloševića. Policija me je privela na razgovor koji je trajao - rekla je Nataša.

"Ceo dan sam bila u ćeliji"

Kako je otkrila, policija nije bila baš ljubazna, te su je ispitivali satima:

- Tada se razgovor sa policijom razlikovao. Prošlo je od tada četvrt veka, a bila sam u ćeliji ceo dan. Sećam se, skinuli su mi pertle, pa sam čekala da dođu ti inspektori koji su me ispitivali, a nisu bili blagonakloni - ispričala je Nataša.

Nataša Aksentijević šokirala izjavom o roditeljima

Nataša Aksentijević se neretko šali na svoj račun, ali je tokom jedne emisije njen komentar o roditeljima sve šokirao.

Naime, Nataša je jednom prilikom progovorila o porodičnim odnosima i otkrila da nisu toliko dobri. Nju je koleginica oslovila njenim devojačkim prezimenom Miljuš, usred čega ju je prekinula i istakla da više voli prezime svog supruga, a onda otkrila razlog razočaranja u svoju porodicu.

