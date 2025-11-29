Slušaj vest

Hrvatski pevač Toni Cetinski juče je održao jedan od tri koncerta u Sava Centru.

Pred sam koncert Cetinski je sabrao utiske pred pojavljivanje na bini i sa velikim uzbuđenjem otkrio da jedva čeka da se druži sa svojom publikom. Pevač se pojavio u interesantnom stajlingu crveno-crnoj košulji i crnim pantalonama a onda je to i prokomentarisao:

- Stajling je prikladan prostoru publici...tamo gde nastupaš moraš da se prilagodiš. Ne volim inače biti tako upicanjen al moram, to je posao.

Cetinski je bio vrlo raspoložen te je našoj ekipi otkrio da nema rituala pred koncert ali da ovo praktikuje:

- Nemam rituala osim molitve.

Pevač se osvrnuo na svoju turneju otkrivši da se trudi i vodi onim što najbolje zna a to je ljubav, te da je to jedino što u svojim pesmama i na koncertima promoviše:

1/4 Vidi galeriju Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam optimista, uvek sam govorio....odlučio sam da mi se turneja zove "Samo ljubav" još pre par godina...i tako dok ne zavlada ljubav...jer sam primetio da među ljudima na ovim prostorima nema nikakvih tenzija osim u medijima, politici i uporno se vraćamo u 91, 45...na svojim koncertima uporno propagiram da mlade ne interesuje to i da žele ići dalje i da žive sadašnjost. da se druže ljudi, vole bez obzira na nacionalnost...ja propagiram samo ljubav, to me ispunjava.

"To je vraćanje u prošlost"

Cetinski se osvrnuo i na ponašanje svog kolege pevača Marka Perkovića Tompsona i na ono što on propagira u svojim pesmama, te je rekao:

- To je vraćanje u prošlost. Ne bi trebalo. Mislim da klinci koji su rođeni posle rata više nisu klinci oni imaju 30 godina i to je sve rečeno. Ne treba da se vraćamo u prošlost. Ima tu mnogo politike a ja se njome ne bavim. Samo ljubav ljubav i optimizam dok to ne splasne.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA