Sandra Afrika dosta vremena provodi sa jednim od popularnih tiktokera, pa su mnogi posumnjali da je reč o njenom novom dečku, kao i da je pevačica upecala piletinu.

Ona se nije oglašavala povodom ovih nagađanja, ali je i dalje nastavila da objavljuje videe s pomenutim muškarcem. Sada, je njegov drug takođe tiktoker se oglasio na mrežama i otkrio sve o odnosu pevačice i tiktokera.

- Ja sam ga pitao da li je bar spavao sa njom, a on ne da nije spavao nego je nije ni u obraz poljubio. Rekao mi je brate, mi se gotivimo ona mi je samo drugarica. Momak je tu odmah bio frendzonovan - ispričao je jutjuber.

Inače, pevačica je nedavno podelila prepisku sa menadžerom, koji je na njeno druženje sa mlađim odgovorio da se fokusira na snimanje, a da posle traži momke.

Počastila se skupom mašinom

Sandra Afrika je pre nekoliko meseci imala problem sa svojim "mercedesom" kada joj je stao nasred ulice, ali srećom u blizini pumpe. Na TikToku je podelila snimak na kojem je ispričala kako joj se auto ugasio jer je vozila do poslednje kapi benzina u rezervoaru. Ali to sigurno nije razlog što je pevačica poželela da promeni svog ljubimac.