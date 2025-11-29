Slušaj vest

Vlado Divac i njegova supruga Ana imaju troje dece na koje su jako ponosni. Njihov sin oženio se devojkom po imenu Berit, koja je poreklom sa Filipina. Sada se pojavila slika na mrežama kako srećna porodica večera za stolom u svom domu u Los Anđelesu.

Budući da je Ana Divac aktivna na društvenim mrežama ona je podelila porodičan trenutak koji je ovekovečila kamerom Petra.

Na fotografijama koje su objavljene, vidi se kako su Ana i Vlade Divac u svom luksuznom domu ugostili sina Luku i snajku, koja je poreklom sa Filipina i zove se Berit Bontems.

- Zahvalna sam svojoj porodici. Zahvalna sam svim dobrim ljudima koji donose svetlost svetu - napisala je Ana Divac.

Porodica je sedela za velikim stolom okruženi lepom toplom atmosferom i energijom. Svi su bili nasmejani i lepo raspoloženi što govori više od bilo koje reči.

1/4 Vidi galeriju Ana i Vlade Divac Foto: Printscreen

Petra je zabeležila momenat porodične harmonije, a objava je brzo privukla pažnju mnogih koji prate porodicu Divac i raduju se svakom njihovom zajedničkom okupljanju.

Njegova izabranica Berit je poreklom sa Fiipina, kako je pisao "Hello" i zove se Berit Bontems

Podsetimo, Luka, stariji sin slavnog košarkaša ne voli da se eksponira. No, u eri društvenih mreža sve se može lako saznati. Luka ima oko 34 godine, naklonjen je umetnosti i studirao je režiju na kalifornijskom univerzitetu Čepmen. Osim toga, srećno je zaljubljen.