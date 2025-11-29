Slušaj vest

Marko Perković Tompson na svojoj zemlji u rodnim Čavoglavama ima dve nezakonito izgrađene zgrade. Parcela na kojoj se nalaze sporni objekti velika je 789 kvadrata. Kako prenosi "Index.hr", hrvatski ekstremista u vlasništvu ima i okolno zemljište, a sve zajedno prelazi više od 8.000 kvadrata.

Nekretnine na kojima su nelegalni objekti i susedne parcele nisu jedine u rodnim Čavoglavama. On je vlasnik i parcele u Čavoglavama, površine 1.780 kvadrata, koja je u njegovom vlasništvu od 2020. godine. Kada se i to zbroji, ispada da Perković u svom rodnom mestu ima oko 10 hiljada kvadrata nekretnina.Njegove nekretnine, naravno, ne svode se samo na Čavoglave. Hrvatski mediji se već neko vreme bave izveštavanjem o njegovoj kući koja je opasna po okolinu.

Kako je navedeno, on je na krovu napravio bazen koji ima 50 tona vode, a u slučaju zemljotresa to izaziva opasnost po komšije iz susedne zgrade. Kako dalje objašnjavanju, travnjak sprečava odvod vode, a i dva zidna kamina u njegovoj kući su opasnost od požara. Uprkos tome, njegova kuća je legalizovana.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Nakon što je USKOK odbacio prijave Tompsonovih komšija zbog uzurpacije zajedničkog krova, suvlasnici su sami nastavili da ga gone po privatnoj tužbi.Tri nekretnine u splitskom naseljuTo nije jedina nekretnina koju Perković poseduje u naselju Žnjan. Prema zemljišnim knjigama, on ima i prostor od 88 kvadrata s više parking mesta u Žnjanskoj ulici, povezan s poslovnim prostorom u prizemlju. Na toj je lokaciji, u poslovnom prostoru, ranije bio njegov kafić, a danas se nalazi drugi kafe bar koji se ne vodi na Tompsona.

Druga njegova splitska nekretnina nalazi se u blizini, u Makarskoj ulici, a reč je o stanu od 83 kvadrata s dodatnim ulaznim prostorom od 76 kvadrata. Na suprugu mu glasi i stan u Šibeniku, površine 68 kvadrata, smešten u Ulici bana Josipa Jelačića.

Istraga zbog nekretnine u Zagrebu

Perković je godinama živeo na zagrebačkom Vrhovcu, a nedavno je kupio novi stan u Zagrebu. Stan je kupljen u januaru 2024. godine, ima 88,79 kvadrata korisne površine i opterećen je kreditom u visini od 215 hiljada evra.Perković je u prošlosti bio vlasnik još nekoliko zagrebačkih nekretnina. Uz kuću na Vrhovcu, imao je i nekretninu u ulici Kameniti stol, a reč je o zgradi sa sedam stanova na elitnoj lokaciji, izgrađenoj 2009. godine.

DORH i Porezna uprava istraživali su tu zgradu zbog sumnji da je projekat finansiran novcem stečenim korumpiranim radnjama. Perković je 2009. godine kupio i veliki stan od 683 kvadrata u zagrebačkoj Radničkoj ulici, koji je tada platio oko 9,8 miliona kuna (1.300.000 evra). Taj stan prodao je 2018. godine. Što se tiče poslovnih aktivnosti, Marko i njegova supruga Sandra suvlasnici su firme koja se bavi produkcijom i organizacijom koncerata. U 2024. godini firma je imala jednog zaposlenog sa platom od 811 evra.Prošlu godinu završila je sa profitom od 384 hiljade evra i prihodom od 541 hiljada evra. U prethodnim godinama dobiti su bile znatno manje - 784 evra u 2023., 2.886 evra u 2022. te nešto više od 7.000 eura u 2021.

Ima firmu u likvidaciji