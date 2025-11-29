Slušaj vest

Lepa Đorđević prošle godine vratila se na velika vrata nakon medijske i diskografske pauze i nastavila tamo gde je stala pre deset godina.

Pevačica je bila opravdano odsutna jer je htela u potpunosti da se posveti porodici i svojoj deci, i tvrdi da se trudi da bude zahvalna u životu.

– Trudim se da budem svakodnevno zahvalna na svemu što imam. Imala sam uspona i padova i razbijanja žestokih. Zahvalna sam što sam živa i zdrava i zahvalna sam što sam ovde i funkcionišem- kaže Lepa.

Lepa Đorđević ima samo jednu želju

– Prošla godina je meni bila najčudnija u životu. Vratili smo se iz Francuske gde sam živela sa svojom porodicom, deca su mi se u rekordnom roku uklopila i naučila ćirilicu. Desile su se najružnije stvari koje sam ikada mogla da zamislim, mnogo mladih života je otiplo u nepovrat. Nemam drugih želja osim da se to više nikada ne ponovi, da se nijedno dete ne krene sa strahom u školu i da se ljudi opamete– objasnila je u emisiji „A sad malo mi“.

Za ovih deset godina koliko je nije bilo, na privatnom planu su se kod nje izdešavale lepe stvari. Rodila je troje dece i potpuno se posvetila porodičnom životu.

-Rodila sam troje dece, dala sam prioritet braku i deci, porodici. Želela sam da stanem malo na loptu i da se smirim, smatram da je dosta veliki radni staž iza mene i da je vreme da malo uživam u svojoj privatnosti i ljubavi. Sad su deca dovoljno velika da mogu da me isprate na ovom putu – otikrila je Lepa.