Amar Gile vrlo malo govori za medije i svoju karijeru gradi na nastupima i pesmama. Kako svačiji život piše romane, pa je tako i priča o njegovom emotivnom životu i više nego interesantna. 

On je u braku sa ženom koja se vrlo malo pojavljuje u javnosti, a kako se ranije pisalo Gile je s Minelom stupio u odnos još dok je bio u braku. Nakon što je okončao brak nastavio je vezu sa lepom brinetom, a nakon dve godine njihova ljubav krunisana je i rođenjem sina.

Ovo je žena Amar Gileta
Jednom prilikom pevač je govorio o svojoj burnoj prošlosti i priznao da je bio i sa udatim ženama.

- Svačeg je bilo u mom životu, bio sam i sa udatim ženama, ali me njihovi muževi nisu jurili. Bio sam oprezan. Umem da čuvam tajne, a i spretan sam- priznao je svojevremeno za Informer.

