Iako se pesma "Neka peva ova kuća" već decenijama neizostavno čuje na gotovo svakoj svadbi, malo ko zna ime čoveka iza tog čuvenog refrena. Legendarni pevačGojko Eftoski upravo je glas koji je ovoj pesmi dao dušu. Danas otvoreno priznaje da ga je taj vanvremenski hit nadživeo i zasenio.

- Ta pesma me je sigurno pobedila, a siguran sam da bi pobedila i bolje pevače od mene.Moj hit je ušao u milione kuća, a ja u retko koju TV kuću, sem u onu našu "Južnovetrovsku. U vreme kad je pesma "ubijala", ja sam se "ubijao" na tezgama. Otišao sam u Pariz da otpevam jednu svadbu, ne sluteći da ću se u jednom takvom velegradu skućiti i skrasiti sa svojom porodicom. Da sam ostao ovde, sigurno bih postao zvezda. Bogu hvala, meni je lepo i ovako - govorio je nedavno za "Telegraf".

U početku mu nije svidela pesma

Pesma koju Srbi obožavaju snimljena je 1995. godine na koktel CD-u "Južnog vetra" snimljena je kao sedma po redu pesma "Neka peva ova kuća". Na omotu je pisalo samo "Gojko i Južni vetar".

- Onako mlad i zelen bio sam razočaran naslovom. Učinio mi se malo čudan i banalan: kako to "peva kuća?". Čitajući dalje tekst, primetim i stih "ova kuća vesela". E, onda se obradovah beskrajno. To sam tražio, jer sam i pre snimanja bio svadbaroš, a i Mile je dolazio da me sluša baš na svadbama.

Tek kad je pesma zacarila na svim veseljima i radio stanicama, i Gojko je shvatio kakav je hit dobio od Mileta Basa i kakvu je poruku otpevao. Naši stari su blagosiljali i nazdravljali uz ono domaćinsko "kuća ti pevala".

Ako vas gledaju na televiziji neće vas hteti na nastupima

- Mile Bas je bio izuzetan i u muzici i u biznisu i u psihologiji. Ljutio se Mile Kitić, ljutio se i Sinan Sakić, i Kemal Malovčić, i Dragana Mirković, a najviše Kitić. Vikali su, hoćemo na televiziju, a on nije dozvoljavao. Govorio je: "Nemojte da se zavaravate! Ako vas budu mnogo gledali na televiziji, neće želeti da vas vide na nastupima. Bolje je obilaziti sve radio stanice - otkrio je nedavno Gojko u jednoj emisiji.

Foto: Printscrean

Privatan život

Sa suprugom Slavicom se oženio 1982. godine i do danas su ostali u skladnom braku u kojem su dobili troje dece - dve ćerke i sina. Ponosan je i u kakve ljude su izrasli njegovi naslednici.

- Ćerke imaju talenta za muziku, ali ne dovoljno da bi se time bavile profsonalno. Sina sam upisao u muzičku školu, ali ga nije to intreseovalo. Starija ćerka je učiteljica i time se bavi. Mlađa je profesor fizičkog vaspitanja, ali nije imala posla u struci, pa je u Francuskoj studirala 4 godine cvećarstvo. Otvorio sam joj cvećaru u Trsteniku i ne zna gde će od posla, koliko dobro radi. Sin je završio hotelijerstvo, mislio sam da će voditi hotele, završio je školu zbog mene, ali se posvetio onom što ga je zanimalo - vozi i upravlja kranom. Shvatio sam da je to nasledno, jer je to radio i njegov deda. Svi imaju porodice - pričao je Gojko sa ponosom o svojoj deci.

I dalje živi na relaciji Francuska - Srbija, ali najavio je da će uskoro otići u penziju, u želji da pronađe više vremena za uživanje.