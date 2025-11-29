Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac u svakoj emisiji "Pinkove zvezde" u kojoj je jedan od članova žirija, uvek u ruci  drži brojanicu što su mnogi primetili. 

Harmonikaš je sada otkrio pred kamerama ružičaste televizije, zbog čega iz ruku ne ispušta molitveni predmet koji služi za odbrojavanje molitvi, ali i mnogim drugim stvarima.

Dragan Stojković Bosanac Foto: Boba Nikolić

- Što s tiče brojanice nema nikakvu versku konotaciju, već ima veze sa jednim momentom koji se dogodio pre nešto više od 30 godina. Naime, jedna gospođa mi je rekla da mi sa Balkana stalno nešto mašemo i pričamo rukama, tako sam rešio da uz brojanicu ne moramo da mašem rukama i da možda nekog i povredim, nego lepo da pričam, a ruke da mi miruju - rekao je Bosanac, te mnoge iznenadio odgovorom, obzirom na to da brojanica ima i te kako versku konotaciju.

Kurir.rs

