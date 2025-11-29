Učesnik ZG kom je pevačica dala nadimak "Šećer" završio ugovor sa GRANDOM! Nekrunisani kralj veselja uzeo pola miliona za jednu pesmu, posle pauze se vraća
Nekadašnji učesnik popularnog muzičog šou programa Zvezde Granda, pevač Nikola Ajdinović (Šećer), koji iako nije osvojio prvo mesto, ostavio je snažan trag svojim izvođenjem i specifičnim glasom — zatekao je i legendarnog Šaban Šaulića.
Nakon što je ugovor sa Grand Produkcijom istekao, Nikola je nastavio da nastupa samostalno — i to na veseljima gde je poznat kao “nekrunisani kralj slavlja”. Za jednu “pesmu više” na slavlju dobio je bakšiš vredan više od pola miliona evra u satovima i evrima.
-Bude par desetina hiljada evra, koje na kraju svi mi talimo… Sat sam dobio i to Rolex — pravi je, ima žig, šifru, sve. Ali novac može, kartice i zlato ne.“ — rekao je Nikola.
Sada, posle perioda relativne pauze i nove prmene nakon isteka ugovora sa Grandom, Nikola se vraća sa novom pesmom šokantnog naslova — Kurvin sin, čiji naslov je izazvao buru komentara.
-Grandu dugujem zahvalnost za sve. To će zauvek na neki način ostati moja kuća“, poručio je pevač, najavljujući da sada kao slobodan umetnik planira sopstveni studijski album.
I dok mnogi spekulišu da je izbor naslova “Kurvin sin” samo marketinški potez, drugi smatraju da pesma otkriva deo privatnog života i emocija – i da bi, baš kao i raniji hitovi, mogla da probudi strasti i kontroverze.
Kurir.rs