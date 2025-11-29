Slušaj vest

Nekadašnji učesnik popularnog muzičog šou programa Zvezde Granda, pevač Nikola Ajdinović (Šećer), koji iako nije osvojio prvo mesto, ostavio je snažan trag svojim izvođenjem i specifičnim glasom — zatekao je i legendarnog Šaban Šaulića.

Nakon što je ugovor sa Grand Produkcijom istekao, Nikola je nastavio da nastupa samostalno — i to na veseljima gde je poznat kao “nekrunisani kralj slavlja”. Za jednu “pesmu više” na slavlju dobio je bakšiš vredan više od pola miliona evra u satovima i evrima.

-Bude par desetina hiljada evra, koje na kraju svi mi talimo… Sat sam dobio i to Rolex — pravi je, ima žig, šifru, sve. Ali novac može, kartice i zlato ne.“ — rekao je Nikola.

Sada, posle perioda relativne pauze i nove prmene nakon isteka ugovora sa Grandom, Nikola se vraća sa novom pesmom šokantnog naslova — Kurvin sin, čiji naslov je izazvao buru komentara.

-Grandu dugujem zahvalnost za sve. To će zauvek na neki način ostati moja kuća“, poručio je pevač, najavljujući da sada kao slobodan umetnik planira sopstveni studijski album.

I dok mnogi spekulišu da je izbor naslova “Kurvin sin” samo marketinški potez, drugi smatraju da pesma otkriva deo privatnog života i emocija – i da bi, baš kao i raniji hitovi, mogla da probudi strasti i kontroverze.