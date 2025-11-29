Slušaj vest

Iva, koja se publici predstavila kroz projekat YouthStars u okviru Balkan YouthFesta poslednjih godinu dana beleži konstantan uspon, gradeći paralelno snažnu festivalsku i digitalnu publiku.

Njen prvi singl „Bezveze ispalo“, sa kojim je započela letnju turneju u okviru Balkan YouthFesta, rađena je u saradnji sa poznatim producentom Raletom Ratkovićem, što je označilo početak njenog ozbiljnijeg pozicioniranja na muzičkoj sceni.

Veliku popularnost stekla je i na društvenoj mreži TikTok, gde njeni muzički video zapisi trenutno broje skoro 4 miliona lajkova, dok joj broj pratilaca kontinuirano raste.

Prema informacijama iz njenog tima, u slučaju da se nađe među officially izabranim učesnicima takmičenja, očekuje se upečatljiv nastup, koncipiran kao potpuno drugačiji vizuelno-scenski projekat u odnosu na ono što je publika do sada imala priliku da vidi na sceni Pesme za Evroviziju Srbije.

Izvori navode da se radi o konceptu koji će pomeriti dosadašnje okvire televizijskog muzičkog nastupa i doneti nešto potpuno novo i neviđeno za domaću PZE publiku, uz visok nivo produkcije i pažljivo građen vizuelni identitet.

1/5 Vidi galeriju Youth fest Foto: Petar Aleksić