Slušaj vest

Nakon priča da se nekadašnja učesnica rijalitija Ana Jovanović razvela od partnera s kojim je u braku bila svega mesec dana, a s kojim ima i ćerku, Ana je rešila da stavi tačku na nagađanja.

Razlog za sumnje da je ljubavi došao kraj je taj što je Ana obrisala sve fotografije sa Nikolom sa svog Instagram profila, što je podgrejalo sumnje da se razvodi.

- Da prekinem nagađanja, Nikola i ja nismo više zajedno. Svako je krenuo svojim putem i nastavio svoj život, ono što nas zauvek spaja to je naša beba zbog koje ću se uvek truditi da budemo u što boljim odnosima - napisala je Ana.

1/5 Vidi galeriju Ana Jovanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Ovako je govorila o svadbi

Ana je nedavno govorila o svadbi i otkrila kako su tekle prireme.

- Budžet za svadbu nam je sada troduplo veći, svidela mi se venčanica koju sam htela da iznajmim, zatim sam videla neku drugu koju sam na kraju kupila. Ne želim da se nakon moje svadbe neko pojavi u istoj venčanici. Jeste nekako skupo, ali to je naš dan - rekla je nedavno Ana i dodala:

- Pravimo i svadbu i krštenje i hoću da taj dan imam najlepšu venčanicu, najbolju kosu, šminku... sve da ide po protokolu. Ne mislim da je to bacanje para, to je naš dan i hoću da sve bude glamurozno i luksuzno. Ne žalim, košta, ali koliko košta nek košta. Bitno da je sve to lepo i kvalitetno.