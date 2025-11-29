Slušaj vest

Anđela Đuričić odlučila je da ode pod nož i koriguje svoj nos. Niko nije primetio da njen nos izgleda ružno, pa je sve vreme dok je bila deo rijalitija bila jedna od najlepših učesnica pomenutog takmičenja. Međutim, izgleda da Anđela vidi ono što drugi ne vide, pa je otišla čak u Tursku kako bi operisala svoj nos.

Snimak koji kruži mrežama isplivao je pre malo manje od sat vremena, a na tom snimku Đuričićeva se zahvaljuje doktoru koji ju je operisao, a koji je i te kako poznat u krugovima javnih ličnosti.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić uživa u rijaliiti životu Foto: Pink, Pritnsceen

Drugarica o Anđeli i Gastozu

Jelena Ilić, učesnica rijalitija stigla je večeras na koncert Emine Jahović, a tom prilikom je otkrila da joj se stari partneri javljaju, te je prokomentarisala skandal koji je izazvala Anđela Đuričić.

Naime, Jelena je rekla kako će dečka naći na Instagramu.

- Uživam, hvala bogu da mogu to sebi da priuštim. Drugarica najbolja me je dovela na koncert, baš se slabo krećem. Provod, klubovi, to ne.

- Nadam se da ću dečka da nađem preko Instagrama. Preko tiktoka bolje. Ljudi, kakvih tamo ludaka ima. Sad je retrogradni merkur, pošto se vraćaju ljudi iz prošlosti, javljaju se, neki valjaju, neki ne. Uglavnom kažu ti što su bivši ne valjaju, ali ima tu šta da se probere.