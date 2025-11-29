Slušaj vest

Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.

Najpopularniji pevači u regionu uveliko su dogovorili svoje novogodišnje angažmane, a svi najveći gradovi i turistički centri organizovaće i doček na otvorenom.

U zavisnosti od pevača honorari se kreću od 25.000 evra, pa sve do neverovatnih 150.000 evra, koliko već godinama u najluđoj noći zarađuje Dino Merlin.

On će 2026. dočekati sa publikom na trgu u Dubrovniku, dok je prošle godine pevao u Budvi i prema pisanju domaćih medija i tada zaradio sličnu cifru.

Merlin godinama važi za najplaćeniju domaću zvezdu, ali s obzirom na to da njegovi nastupi privlače veliku pažnju, nema sumnje da će se organizatorima ovo isplatiti.

Inače, u najluđoj noći u Beogradu će pevati dve velike zvezde Aleksandra Prijović i Tea Tairović, tu će biti i Mile Kitić, Indira Radić, Sandra Afrika, Zorana Mićanović, Tijana Em.

Brojni pevači su se opredelili da nastupaju u Crnoj Gori. Aco Pejović će, prema pisanju medija, zaraditi 80.000 evra, kao i Lepa Brena.

- Ove godine se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Recimo, prošle godine organizatori su kiksnuli s rok programom, tako da sada idu na sigurno. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Brena je rezervisana u Tivtu, i tom prilikom će inkasirati 80.000 evra. Pored nje u programu učestvuju Saša Matić i Jelena Rozga, čiji honorari varijaju od 30.000 do 40.000 evra - rekao nam je izvor, pa nastavio:

- U Herceg Novom je i Neda Ukraden, a pored nje u programu su Vesna Zmijanac i Željko Samardžić. Jednostavno rečeno, nije se štedelo jer sve opštine i turističke organizacije su saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pevačima kao ovog leta, pa su bili u minusu.